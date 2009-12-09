التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - كمال يلدو - وفاءاً لذكرى الشهيد زهير جرجيس مقدسي
|
|
وفاءاً لذكرى الشهيد زهير جرجيس مقدسي
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
بارقة أمل في تطلعات الشغيلة الامريكية عشية ألأول من آيار
- سلاماً للقائدة الانصارية فكتوريا يلدا (شيرين ام عصام)
- وفاءاً للشهيد عادل كامل الربيعي
- وفاءاً للشهيد النصير خليل توما متى (سليم مانكيشي)
- وفاءاً للشهيد رياض أحمد صالح
- بعد نصف مليون قراءة، شكراً للحوار المتمدن وشكراً للقراء الكر ...
- وفاءاً للشهيد عابد يوسف مرادو
- سلاماً للقائد الانصاري توما القس (أبو نضال)
- وفاءاً للشهيد صبري الياس حنا دكَالي ( جندو)
- مع الرباع العراقي زهير إيليا منصور، الحائز على لقب أقوى رجل ...
- عن فلم - بيشمركَة مرة اخرى- مع النصير وردا بيلاتي (ملازم أبو ...
- سلاماً للقائد الأنصاري نجيب حنا عتو ( حمه سعيد أبو جنان)
- وفاءاً للشهيد النصير فرانسو ميّا (أبو حسن)
- الطبيبة العراقية مونا حنا عتيشا، تنقذ حياة آلاف الأطفال في ...
- وفاءاً للشهيد حكمت كيكا صادق تومي
- القائد الأنصاري دنخا شمعون البازي (أبو باز)، بعد التحية
- رعاية التلاميذ النازحين في برنامج TEACH
- وفاءاً للشهيد النصير رافد اسحق حنونا (حكمت)
- الناشط والأكاديمي سعد سلوم يرى (نصف الكأس المملوء) في محاضرت ...
- ليلة الأحتفال بذكرى الموسيقار -صالح الكويتي- في ديترويت
المزيد.....
- أزيلال // وضع كارثي لمنظمي المسيرة لأزبد من 100 كيلومتر نحو ...
- بعد وقوفه بوجه ترامب.. مرشح اليسار للرئاسة المكسيكية يحرز تق ...
- الحلّ «اللامركزيّ»: محارق بـ«الجملة» و«المفرّق»
- «التفكك الحراري» في صور والنبطية أيضاً
- فوضى خطط النفايات تضرب من جديد
- سجال المحارق: أين نذهب بالرماد؟
- بهية بعلبكي: الوطن هو ألا يحدث ذلك كله
- إضراب المتعاقدين «عطّل» المدارس الرسمية
- قضايا التعليم: أموال كثيرة بلا رؤية واضحة
- تعليم مأزوم
المزيد.....
- أبراهام السرفاتي:في ذكرى مناضل صلب فقدناه يوم تخلى عن النهج ... / شكيب البشير
- فلنتذكّرْ مهدي عامل... / ناهض حتر
- رجال في ذاكرة الوطن / محمد علي محيي الدين
- كراس المنحرفون من الحرس القومي (النسخة الالكترونية الثانية ذ ... / الصوت الشيوعي
- تحت اعواد المشنقة / يوليوس فوتشيك
- كراس المنحرفون من الحرس القومي / رشيد مصلح
- وثيقة تأريخية عن جرائم حزب البعث ضد الشيوعية في سوريا ومصر / لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية
- الذكري ال 197 لميلاد كارل ماركس : 1818- 1883م / تاج السر عثمان
- دفاع عبد الخالق محجوب أمام المحكمة العسكرية / عبد الخالق محجوب
- دروس و أهمية كرونشتادت لالكسندر بركمان / مازن كم الماز
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - كمال يلدو - وفاءاً لذكرى الشهيد زهير جرجيس مقدسي