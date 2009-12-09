أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - اختفاء الهاون من اسواق العراق الشعبية


اخر الافلام











المزيد.....

اختفاء الهاون من اسواق العراق الشعبية


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:54
المحور: كتابات ساخرة
    


في بادرة هي الاولى عالميا افتتح حيدر العبادي رئيس وزراء العراق امس، وفي غياب مقصود للاعلاميين والمصورين وممثلي السفارات الاجنبية، مشروع بناء العضلات الفكرية والجسدية في جانب الكرخ.
وتسربت "شتلة" اخبار عن هذا المشروع الذي يهدف الى تخريج رجال ونساء للتصدي الى بعض الظواهر السلبية في المجتمع العراقي.
ويبدو ان ان الحماس لم يبلغ مداه عند رجال الاعمال لكونها "عادي" ولا تحتاج الى تخصيص بنود صرف للقضاء عليها.
فمثلا ظاهرة امتلاك المواطنين المدنيين لقاذفات الصواريخ واسلحة الهاون لايشكّل اي مخالفة قانونية خصوصا وان الغاية من امتلاكها هي حماية حياة الناس من المليشيات وتجّار الحروب ومروجي الطائفية وحملة كاتم الصوت وحرامية بغداد وغيرهم.
وسرت شائعات عن نية وزارة المالية تقديم القروض المجانية لأصحاب هذه الاسلحة لبناء مخازن للاحتفاظ بها في بيوتهم.
وبعد ان عاد رئيس الوزراء من مهمة قص شريط المشروع الى مكتبه بالخضراء ترأس على الفور
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.
(ارجوكم لاتحسبون كم مجلس في الحكومة العراقية).
ويقال انه تم توجيه قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثفة في عموم مدن العراق وخصوصا بغداد ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف انواعها واعتدتها واسلحة الهاون بمختلف العيارات باستثناء مخازن الاسلحة والاعتدة التابعة للقوات الامنية المخولة بذلك".
ولم يتجرأ احد ان يسأل كيف سيتم التفتيش، هل باقتحام المنازل دون اذن قضائي ام يكسرون باب البيت ويدخلون بنص الليل غير مهتمين لصراخ الاطفال...؟
في هذه المعمعة و"الهوسة الكايمة" استغل سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الفرصة لنقل مستشاريه وعدد من الموظفين التابعين لسيادته الى بعض الوزارات التابعة للحزب الاسلامي مبررا ذلك بانها تعليمات وزارة المالية.
ياربي اشكد مطيع هذا الولد خصوصا وان وثائق مسربة حديثا تشير الى خرقه القانون باستثناء عودة الموظفين العاملين في مكتبه الخاص ومكاتب نوابه.
اللي عنده قسطرة بالقلب لايقرأ السطور اللاحقة:
تدرون كم موظفا يعمل في مكتب الجبوري(200 موظف بالتمام والكمال) ولدى ونائبه الاول همام(95 موظفا) اما النائب الثاني الذي يبدو انه اطرش بالزفة فلديه(80 موظف في مكتبه! ؟.
يكلفون خزينة الدولة مليار دينار رواتب بس.
فاصل غنائي: تشكلت في البصرة وبمساعدة اصحاب المروءة فرقة موسيقية شعبية يغني افرادها فقط اغنية حسين نعمة "ياحريمة".
نسأل له الشفاء العاجل.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الرديني

إجمالي القراءات: 5,802,198
المقالات المنشورة: 1,619
- افتتاح ملعب لمصارعة الثيران في البصرة
- الله وياك علاوي
- الشوارع للمواشي وليس للناس
- خرفان عراقية بلا صوف
- عاهرون في بلادي
- سورة الغضب مع بيان رقم واحد
- يابعد طوايفي ياعراق
- حتى انت يا - ابن العمية -
- نحن...نغرق..نغرق يامقتدى
- يوم - العفاف - الوطني ليمتد
- امرأة عورة تصل بغداد
- هل رأيتم في حياتكم - مطار اعرج -!
- انهم يريدون تأشيرة زيارة الى قطعة من وطنهم
- مكروهة وجابت نغل
- واعطوه ألف درهم
- افتتاح روضة اطفال داخل قبة البرلمان العراقي
- جلال الصغير متنبىء عسكري
- زعاطيط السياسة يشترون حفاظات هذه الايام
- رادود للبيع
- مصروف جيب لو حفر خنادق

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- لا.. لا.. لاند يفوز بجائزة -بافتا-
- بالصور : جوائز بافتا 2017
- لا.. لا.. لاند يفوز بجائزة -بافتا-
- الجهل والخرافة في “الصعيد في بوح نسائه” للكاتبة سلمى أنور
- ما علاقة “قصة الخادمة” بفوز ترامب؟
- صدرت حديثا رواية “فرصة واحدة للموت” باكورة أعمال الكاتب محمد ...
- -الصنايعية- الذين أسهموا في بناء مصر الحديثة
- شباط يطلق النار في جميع الاتجاهات
- الرميد يجر دلمي للمحاكمة
- المصنفات الأدبية تصادر (6) كتب من معرض بإتحاد الكتاب السودان ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - اختفاء الهاون من اسواق العراق الشعبية