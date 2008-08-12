التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - نسلط الضوء على ما جاء في الباب المفتوح لجريدة الصباح المعرفة التامة بالتجاوز والتمويه
|
|
نسلط الضوء على ما جاء في الباب المفتوح لجريدة الصباح المعرفة التامة بالتجاوز والتمويه
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تم وقَفَ العمل بقانوني التقاعد 33و27 وعدلته تمويها لماذا ؛ ت
...
- جدار المحاصصة و المتظاهرين
- من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد تعديل قانون التقاعد ...
- لماذا تتعامل دائرة التقاعد مع الحق المكتسب لهم وكذلك المجلس ...
- من لكم أيها المتقاعدون يؤخذ حقكم المكتسب ليعطى لغيركم
- التجاوزات الظالمة على المتقاعدين القدامى وفرض الواقع على مشر ...
- صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وله شروطه لتنمية موارده ...
- مطلب كل عراقي وفق أفق مضامين الدستور موضوع للدراسة والنقاش
- تعليمات إستحقاق التقاعد 100% وكما لم يؤخذ بقرار المحكمة الات ...
- اليكم الصورة والاسباب لماذا نشخص بدقة لانحقق هدف الاسباب الم ...
- عند تشريع سلم للرواتب يجب النظر لتوافقه مع الدستور
- دائرة التقاعد العامة ومشاكلها الازلية
- إحتساب إداري للتقاعد بنسبة 1/ 11 منه خلافا للاحكام والتشريعا ...
- يجب تشريع قطعة أرض ونسبة من الميزانية وإدخارها بالصناديق الس ...
- القرار القضائي والحق المكتسب ملزم وقرارالقضاء مَبْنيٌّ وفق أ ...
- كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا ونحقق للمالك ت ...
- خلل الTRAIL الميزانية هدرها بالتشريع الخاص وعطلت تشريعات الم ...
- مَن مِنكُم لايُعاني ؟
- التقاعد يانصيب تسعة تخطي واحد يصيب جرب حظك يامسكين إنت لعبة ...
- أغلبَهُم تَمرَضَ وَتَعافى إلّا الكُرد
المزيد.....
- اليونيسف: 21 طفلاً قتلوا في سوريا خلال الأسبوع الأخير
- الأمم المتحدة: غارات التحالف قتلت مدنيين بأفغانستان
- مقتل 4 أشخاص على الأقل على يد الأمم المتحدة في جمهورية إفريق ...
- عشرات الاف الرومانيين يتظاهرون مجددا ضد الحكومة
- تسلل لأميركا طفلا.. قصة محام لا يملك إقامة ويدافع عن المهاجر ...
- إعدام أحد أشهر صناع السيوف لأمراء -داعش- بسيف من صنعه
- الشرطة الفرنسية تسرق أغطية اللاجئين وأكياس نومهم لإجبارهم عل ...
- لإنهاء معاناة المدنيين..الأمم المتحدة تدعو لإحياء السلام بال ...
- الأمم المتحدة تؤكد مشاركتها في اجتماع أستانا المقبل
- السويسريون يوافقون على تسهيل منح الجنسية للجيل الثالث من الم ...
المزيد.....
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني
- التطور التاريخي لاستقلال المحاماة / خالد خالص
- كتاب تاريخ القانون / منذر الفضل
- كتاب: مشكلات الدستور العراقي / منذر الفضل
- النظام القضائي المصري بين واقع الاستبداد وحلم العدالة... / طارق المهدوي
- الخطأ المستغرق في جريمة التسبب بالوفاة (دراسة مقارنة) / انمار المهداوي
- القضاء المغربي في قبضة وهم الإديولوجيا السياسية / أحمد السكسيوي
- حق الحضانة - بحث قانوني / محمد ابداح
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي كامل / ثامر ابراهيم الجهماني
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - نسلط الضوء على ما جاء في الباب المفتوح لجريدة الصباح المعرفة التامة بالتجاوز والتمويه