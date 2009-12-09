

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 02:29

المحور: الادب والفن









أستشيط شهقة تتدفق نافورة حريرية

كرستالية العيون

شاركتها السكينة

أقبلها

تجري بشرايني

عبق انغام



8

دهرك ما تتعودي

البوس عادة

فطمك ان تتعودي

ساضع الصبربفم الزمن ليوقف النهار

يخثر شخيره

خواتيم الليل

أسحارها

تسكر بحمرة

مشرقية



9

أتجشأضباب عيوني تبر لحظك

انتظر الباب يوارب

الشباك توصد ه الزهور الندية

كاسي يعمر برضابك

يغمرني شال طيفك

الطواف لا تعقليه

لا تذهبي

جربي

المكوث بين كفي وفمي