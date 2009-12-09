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قبلة حافية القناعة /E


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 02:29
المحور: الادب والفن
    


أستشيط شهقة تتدفق نافورة حريرية
كرستالية العيون
شاركتها السكينة
أقبلها
تجري بشرايني
عبق انغام

8
دهرك ما تتعودي
البوس عادة
فطمك ان تتعودي
ساضع الصبربفم الزمن ليوقف النهار
يخثر شخيره
خواتيم الليل
أسحارها
تسكر بحمرة
مشرقية

9
أتجشأضباب عيوني تبر لحظك
انتظر الباب يوارب
الشباك توصد ه الزهور الندية
كاسي يعمر برضابك
يغمرني شال طيفك
الطواف لا تعقليه
لا تذهبي
جربي
المكوث بين كفي وفمي





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - قبلة حافية القناعة /E