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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سعد آميدي - الحاج سعد آميدي!!!


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الحاج سعد آميدي!!!


سعد آميدي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 01:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


قبل سنة في مثل هذا الْيَوْمَ كتبت احدى الصديقات في الفيسبوك رسالة خاصة لي تقول فيها ،هل تعلم يا أيها المسلم ؟،!!!!!!!
يبدو انها قرأت اسم سعدالله لأنني لم أكن قد غيرت اسمي بعدُ في الفيسبوك من سعدالله الى سعد!،
فظنت بأنني داعية إسلامية، او حاجاً او معمراً، لا سمح ذلك !!!!،
وهي لا تعلم بان هذه الحقائق التي ذكرتها جميعا موجودة في كتب السيرة والتفاسير ، وذكرتها كتب التاريخ ؛ وانا انشرها كل يوم الواحدة تلو الاخرى!
لنقرأ مضمون رسالتها الى الحاج والداعية سعدالله اميدي!!!!

…هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان محمداً قتل اكثر من 800
اسير في بني قريضه واستعبد
النساء واﻻطفال وباعهم في
اسواق النخاسه كعبيد
وجواري وقتل زوج صفيه
ووالدها ومارس الجنس معها
قسريا في نفس الساعه
وهي في قمة حزنها؟
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان خالد ابن الوليد قطع رأس
مالك بن نويره ثم طبخه
وأكله؟
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان معاويه بن ابي سفيان
قطّع لحم عبد الله ابن
المقفع
قطعه قطعه وشواه واجبره
على اكله حتى مات؟
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان رسولك كان قاطع طرق
حيث قال بعثت بالسيف بين
يدي الساعه وجعل رزقي
تحت ظل رمحي
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان رسولك ولد بعد وفاة ابيه
بـ 4 سنوات؟
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان محمد اشتهى زوجة ابنه
بالتبني ومارس الجنس
معها؟ )زينب بنت جحش (
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان رسول الرحمه محمد قال
لقدجئتكم بالذبح
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان علي ابن ابي طالب قام
بحرق المرتدين بالنار
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان عدد من الرجال قتلو
شخص وسرقو ناقته فقام
نبي الرحمه بقطع ايديهم
وارجلهم ودق المسامير
الساخنه في اعينهم فكانوا
يطلبون الماء وﻻ يسقون
حتى ماتوا على هذه الحاله
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان رسولك تزوج طفله
عمرها8 سنوات وعاشرها
وهي بعمر 9 -- 11سنوات وهو
بعمر 54 سنه
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان محمد قتل كعب ابن
اﻻشرف ﻻنه كان يهجيه في
شعره؟
هل تعلم يا عزيزي المسلم
ان محمد نبي الرحمه ربط
امرأه عجوز تدعى ام قرفه
بين جملين وشقها نصفين
ﻻنها كانت تسبه
عزيزي المسلم كل هذه
المعلومات صحيحه بإمكانك
ان تتأكد منها من المصادر
اﻻسﻼميه الموثوقه او اسأل
شيخك في خطبة الجمعه
القادمه وتأكد من ذلك،





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سعد آميدي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سعد آميدي - الحاج سعد آميدي!!!