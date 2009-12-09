

سعد آميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 01:22

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









قبل سنة في مثل هذا الْيَوْمَ كتبت احدى الصديقات في الفيسبوك رسالة خاصة لي تقول فيها ،هل تعلم يا أيها المسلم ؟،!!!!!!!

يبدو انها قرأت اسم سعدالله لأنني لم أكن قد غيرت اسمي بعدُ في الفيسبوك من سعدالله الى سعد!،

فظنت بأنني داعية إسلامية، او حاجاً او معمراً، لا سمح ذلك !!!!،

وهي لا تعلم بان هذه الحقائق التي ذكرتها جميعا موجودة في كتب السيرة والتفاسير ، وذكرتها كتب التاريخ ؛ وانا انشرها كل يوم الواحدة تلو الاخرى!

لنقرأ مضمون رسالتها الى الحاج والداعية سعدالله اميدي!!!!



…هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان محمداً قتل اكثر من 800

اسير في بني قريضه واستعبد

النساء واﻻطفال وباعهم في

اسواق النخاسه كعبيد

وجواري وقتل زوج صفيه

ووالدها ومارس الجنس معها

قسريا في نفس الساعه

وهي في قمة حزنها؟

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان خالد ابن الوليد قطع رأس

مالك بن نويره ثم طبخه

وأكله؟

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان معاويه بن ابي سفيان

قطّع لحم عبد الله ابن

المقفع

قطعه قطعه وشواه واجبره

على اكله حتى مات؟

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان رسولك كان قاطع طرق

حيث قال بعثت بالسيف بين

يدي الساعه وجعل رزقي

تحت ظل رمحي

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان رسولك ولد بعد وفاة ابيه

بـ 4 سنوات؟

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان محمد اشتهى زوجة ابنه

بالتبني ومارس الجنس

معها؟ )زينب بنت جحش (

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان رسول الرحمه محمد قال

لقدجئتكم بالذبح

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان علي ابن ابي طالب قام

بحرق المرتدين بالنار

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان عدد من الرجال قتلو

شخص وسرقو ناقته فقام

نبي الرحمه بقطع ايديهم

وارجلهم ودق المسامير

الساخنه في اعينهم فكانوا

يطلبون الماء وﻻ يسقون

حتى ماتوا على هذه الحاله

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان رسولك تزوج طفله

عمرها8 سنوات وعاشرها

وهي بعمر 9 -- 11سنوات وهو

بعمر 54 سنه

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان محمد قتل كعب ابن

اﻻشرف ﻻنه كان يهجيه في

شعره؟

هل تعلم يا عزيزي المسلم

ان محمد نبي الرحمه ربط

امرأه عجوز تدعى ام قرفه

بين جملين وشقها نصفين

ﻻنها كانت تسبه

عزيزي المسلم كل هذه

المعلومات صحيحه بإمكانك

ان تتأكد منها من المصادر

اﻻسﻼميه الموثوقه او اسأل

شيخك في خطبة الجمعه

القادمه وتأكد من ذلك،