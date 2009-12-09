

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:20

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









حين كنت أراقب ما جرى في ساحة التحرير بالامس

تذكرت ما أنشد الجواهري في قصيدته ( اخي جعفر )

حين راح رصاص الشرطة يحصد المتضاهرين على جسر الشهداء

وتذكرت ايضا شاعرنا الكبير كريم العراقي في قصيدته ( فتاة الجسر)



من قال أن التاريخ يعيد نفسه ولكن .. على شكل مسخرة !!!



فتاة الجسر

عند اللحظة الحاسمةلم يغادر متظاهرو الوثبة أماكنهم تحت غطاء الرصاص وتقدمت بهيجة تلف عباءتها على وسطها يطرزها رصاص الطغاة وترفعها أذرع المتظاهرين.



يا صدري كل للفرح



أوف الشعب أوفي



دم بالضمير إشتعل



شيلني يجفوفي



شو هي لهبة وطن



شو هي ساعتها



العب يطفل الشمس



واللعبة لعبتها



هيه يا رصاص وهلا



وطرزلي نفنوفي



شو جني ليلة عرس



تتراكص زلوفي



******

الأب:



بهيجة يا بهيجة



رديلي خيطي ثوبي



وأكعد بفي إبيتنه



وألكه خبزتي وكوبي



تعبان يا بهيجة



عطشان يا بهيجة



******

خدي بحلاة الخبز



والدم شتل حنطة



يا وجهي رد اللهب



دخان للشرطة



زيدولي نار وحطب



خل أصعد ويا الريح



دم والهتاف انجمع



تسبيح إجه لتسبيح



يا بويه جن الشعب



طاح السما وميطيح



******

الأم:



بهيجة يمه شحيلتي



التعب يحني ظهري



وماتت بإيديه شيلتي



بهيجة خالي دارنا



الليل مثل الشرطة



وخفنا على خطارنا



******

يا دجلة خلني أحترك



صار الشتا صيفي



محسوبة الي نجمتي



ومحفوظ الي طيفي



هم تنلكي بالعمر



شعبي زوافيفي؟



******



الأب:



بهيجة يا بهيجة



رديلي خيطي ثوبي



وأكعد بفي ابيتنا



وألكه خبزتي وكوبي



تعبان يا بهيجة



عطشان يا بهيجة



******



شد البنادق عثر



بين السما وداري



دف يا صدر وثبتي



امنغم بأسراري



دك خورس أسود وجه



بجروحي وأشعاري



من ياهي وحشة تجي



ودم شعبي خطاري؟



دم شعبي فوك الجسر



بانيلي غرفة عرس



يلله شبقه هلهلو



درب الجسر للشمس



صافح جسرنا السما



وتلاكه باجر بامس



******

الأم:

بهيجة يمه شحيلتي



التعب يحني ظهري



وماتت بايديه شيلتي



بهيجة خالي دارنا



الليل مثل الشرطة



وخفنا على خطارنا



******

هيه يا جسرنا وهلا



وشيل الجثث كلها



خل دجلة بالدم يشد



روحه ويجملها



هز الشعب غيمته



وكل نسمة شملها



للبدلة هذا الجرح



والوطن هاذ الها



كل نجمة الها كمر



كل جف يمر بالحرك



وأرملة حتى السما



بغير الثياب الزرك