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الله القادر ..ليس على كل شيء قادر


المستنير الحازمي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:19
المحور: كتابات ساخرة
    


الله الذي تعتقد الأغلبية الساحقة من المؤمنين به انه قادر على كل شيء فشل في كل اختبارات القدرة ..
ولا يوجد ما يثبت انه قادر ..سوى سفسطات وهذيان ..تابعيه وعابديه وماسحي أرجل ونعال الإله ..من المتزلفة قلوبهم والمتزلفات !!
فالله القادر هو في الحقيقة ليس بقادر على كل شيء
فهو لا يستطيع الموت
لا يستطيع النوم
لا يستطيع مغادرة السماء
لا يستطيع ايقاف اهتزازات وذبذبات عرشة ..فعرشه يهتز بفعل ما يفعله مثلي الجنس ..
من ممارسة مسخوطه للجنس و وممارسات أخرى لا تعجبه بين الكائنات الحية
لا يستطيع ان يخلق كائنات حيه فوق ملايين الكواكب والمجرات
لا يستطيع أن يخلق خليه حية من اللا شيء أو بدون تدخل بيولوجي
لا يستطيع خلق إله
لا يستطيع قتل الشيطان
لا يستطيع فتح حساب في تويتر او فيس بوك او سناب شات او انستغرام ..
لا يستطيع صنع بريد إلكتروني في الملكوت الله الأعلى ..ليستقبل ويرسل منه الوارد والصادر من الملكوت الأعلي
لا يستطيع أن يتلقط صور وفيديوهات للجنة والغلمان والحور العين ويرسلها
لمن يتبعه ويومن به حتى تطمئن قلوبهم
ويشاهدون بأم أعينهم الحوريات والغلمان الحسان..
وكذلك سير الأعمال الألهية في بناء البيوت والقصور التي يبنها الله وجبريل
للمسبحين بحمده والذاكرين الله كثيرا َوالذاكرات
وكذلك هو أيضا لا يستطيع أن يرسل صور للنار والجحيم وصور لأكله ووجبة الزقوم الشهية
للكفار والملحدين به !!
لا يستطيع أن يحل المشاكل العالقة باسمه وتارك اتباعه يتقاتلون ويتذابحون ويكفرون باسمه
لا يستطيع ممارسه الجنس ولا العادة والسرية ..
لا يستطيع ان يقبل أن تكون له زوجه او رفيقه ..في حين ان عدوه اللدود ابليس
يستطيع مجامعة نفسه وأن ينكح فخذه وان يخرج من ذريته سبعون شيطان وشيطونة
في حين أن لله ساق وفخذ معطله لا يمكن أن تتحرك إلا بعد دخول القطيع المؤمن به إلي الجنة !!
لا يستطيع صنع شيء إلا بتدخل طرف ثالث !!
لا يستطيع أن يخلق مصحة عقلية يوضع فيها من يومن به وبهذيانه وجنونه وعبثه وكبريائه وعظمته
لا يستطيع التحدث والكلام الي مخلوقاته
لا يستطيع منع الشر في هذا العالم
لا يستطيع أن يقتل الأشرار ولا يستطيع أن يهدى كل هذا العالم الي هديه وصراطه
لا يستطيع إعادة الموتى والبعث
لا يستطيع منع احد من التجديف في حقه الا بيد الارهابين والقتلة المسلمين.. لايستطيع أن يعاقب من يشتمه ويقذفه ويسبه ويلعنه بأبشع الألفاظ والكلمات
لا يستطيع تحديد يوم لنهاية العالم ونهاية الحياة .
لايستطيع ايقاف فشل الكثير من تجاربه والتعلم من تجاربه السابقة
وفي الأخير هو أيضا لا يستطيع ايقافي عن الكتابة ..

فماذا بعد هذا يمكن أن يقدر وأن يفعل !!
كثيرة جدا تلك التي لا يستطيع فعلها
فكيف يكون هذا الإله العاجز عن كل شيء قادر على فعل شيء
استفيقوا فالله القادر على كل شيء قد مات وانتهي من زمان ..وصار أله عاجز مشلول ضعيف ميت لولا العبيد التي تؤمن له لما كان له ذكر أو وجود !!
...............
بقلم المستنير الحازمي : كاتب من السعودية





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المستنير الحازمي

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - المستنير الحازمي - الله القادر ..ليس على كل شيء قادر