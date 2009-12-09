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دور العصف الذهني في تنمية الفكر الابداعي


وهبي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:10
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    


دور العصف الذهني في تنمية الفكر الإبداعي

هو وسيلة ذهنية للحصول على اكبر عدد من الأفكار خلال زمن معين عن طريق تحفيز التفكير والابداع لحل مشكلة او ابتكار فكرة او تطويرها بطريقة ابداعية وتستخدم لتطوير منتج جديد او تحسين خدمات واستخدمت حديثا في تنمية التفكير الإبداعي عند الطلبة وتحويلها الى طريقة للتدريس واستخدامها كاحدى طرق المهارات الإدارية في العمل . والتدريس بمهارةالعصف الذهني أهمية كبيرة هي :-
1- ينمي مهارة التامل في جميع الأمور .
2-ينمي أهمية الوقت .
3-يولد الحماس للتعليم .
4-يفتح المجال امام الجهد الجماعي.
5-ينمي مهارة القيادة والاتصال.
6-ينمي مهارة ابداء الرأي.
7-يساعد في فتح المجال امام الجهد الجماعي.
وان المراحل المتبعة لحل المشكلة بطريقة العصف الذهني هي تحديد وصياغة المشكلة وتوليد الأفكار بعد بلورتها وبعدها إيجاد حل المشكلة ثم تقييم الافكار .
ولغرض نجاح عملية العصف الذهني يجب توفر العناصر التالية:-
1- المشكلة يجب ان تكون واضحة.
2- قواعد ومبادئ العمل واضحة وملزمة للجميع .
3- قاعد النشاط يجب ان يكون له خبرة وقناعة بهذا الأسلوب لتحفيز الابداع.





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وهبي الحسيني

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الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - وهبي الحسيني - دور العصف الذهني في تنمية الفكر الابداعي