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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - المحتال باسم الله


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المحتال باسم الله


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 18:48
المحور: الادب والفن
    


يقول العارف بالله، خذ قلبي يتالم المك
يقول المحتال باسم الله اعطني مالك صك غفران.
يقول العارف بالله خذ رغيف الخبز اقسمه مناصفة و سر في طريقك فللحقيقة وجوه كثيرة.
يقول المحتال باسم الله، انتزع رغيف الخبز من يد عدوك، فالحقيقة انا وانت وفقط
يقول العارف بالله، لا تبحث عنه بعيدا انه أنا وانت وتلك الشجرة الخضراء وذلك النجم البعيد، ونور القمر يسطع ليلا.
يقول المحتال باسم الله هو واحد ستراه شرط ان تقدم عمرك قربانا له.
يقول العارف بالله استوصيك خيرا بالماء والهواء والتراب و النار.
يقول المحتال باسم الله، استوصيك خيرا لا تنكح ارضا بورا فالابكار اخيار.
يقول العارف بالله، دع الطير يطير نحو مبتغاه
يقول المحتال باسم الله، فلاحك سلاحك، اياك ان تغمد سيفا رفع باسم الله.
يقول العارف بالله عليك بالحب. فالحب دواء
يقول المحتال باسم الله عليك بكظم ألحب فهو ابتلاء.
وبين العارف بالله و المحتال باسم الله
شعوب اغتيلت و هويات شردت واوطان استبيحت و قلوب مزقها الوجع.





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فوزية بن عبد الله

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