أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - لقمان الشيخ - ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام


اخر الافلام











المزيد.....

ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام


لقمان الشيخ
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 18:45
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    





في ليلة 17 يوليو سنة 1918 ’وحينماكان القيصر نيقولا الثاني الروسي وزوجته وابنه المصاب بمرض فقرالدم ( الهيموفيليا ) وبناته الأربعة وطبيب العائلة والخادم واسرة الطباخ ’في تحدى غرف القصر’انقض عليهم حرس مدججين بالسلاح بقيادة يوروفسكي’واطلقوا عليهم وابل من الرصاص , ليسقط بعدها الجميع ضحايا بدم بارد من ايادي سادية بربرية.

وكانت هذه بمثابة فاتحة فضائع ثورة اكتوبر البلشفية , ليتبعها حكم نعت بدكتاتورية البروليتارية , برئاسة المثلث الدموي ( ستالين وبيرية ورئيس البوليس جرجينسكي ) فبدا عهد من القمع والقتل والتهجير’مما ادى الى اصابة الشعب بحالة احباط ’حيث كان يأمل بان الثورة ستجلب له الحرية والرخاء. انقلب الحال هجر’الملايين الى المنافي والمعتقلات , ومنهم معتقل ( كولاك ) في مجاهل سيبيريا الذي عانى فيه الكاتب الروسي( سولجونيسن ) وسجله في كتاب يوثق فيه حياة ذاك المعتقل الرهيب , الذي قضى على الملايين من المعتقلين نتيجة البرد القارس والعمل الشاق

,والغريب ان الكثيرين يجرمون هتلر كونه استحدث المعتقلات للقضاء على خصومه’بينما في الحقيقة كان ستالين هوالبادئ في اقامة هذه المعتقلات




مع شديد الأسف ان الحزب الشيوعي العراقي كان يعظم ستالين , وينعته بمعلم البشرية’ لكن للاسفكان معلما بربريا ودكتاتور فضا سجل له التاريخ اقسى فترة حكم’حيث عانى الملايين من المواطنين من في حروب اهلية طاحنة ,ومجاعة عمت الشعب بعد استيلاء الدولة على مواردها’التي هدرت خلال النظام الجديد , وضاعت نشاطات فناني روسيا بعد الثورة الذين أغنوا البشرية بروائع الفن والأدب , ليحل مكانهم جيل الثورة وهو يمجد الدكتاتور ستالين ورهطه’وقد سجل الكاتب الكبير ( شولوخوف ) برائعته ( الدون يجري هادئ ) الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية .

وقد

نشرت في جريدة ( مونيتور) البلغارية’مقالة بقلم النائب في البرلمان البلغاري (فولن سيديروف) قال فيها:أن لينين عندما كان لاجئ في سويسرا وحين حصل تحول في جبهة القتال في الحرب العالمية الأولى لصالح الجيش الروسي مع الجيش الألماني , قامت الحكومة الألمانية بتقديم قطار

خاص له سيرته الى جبة القتال لتحريض الجيش على التمرد والعودة الى البلاد لأشغاله بالثورة , وبهذا اتهم لينين مما يثير الف علامة استفهام حول علاقته بالمخابرات الالمانية

وقد حصل في العراق امر مشابه لثورة اكتوبر

حيث وقع انقلاب عسكري دموي نعت بثورة 14 تموز,ارتكبت خلاله مجزرة رهيبة ضد العائلة المالكة اقتداءابعملية قتل عائلة القيصر نيكولا الثاني , قام بها المجرم ستار العبوسي بدم بارد , اطلق الرصاص على جميع افراد ا لعائلة عندما كان المرحوم الملك فيصل الثاني يحمل راية الاستلام بيد ,والمصحف بيد أخرى,وعرض عليهم استلام الحكم والسماح له يفسح له بالسفر لخطيبته التي كانت في انتظاره في تركيا .

بعد ان ارتكب العبوسي جريمته الشنعاء,وصل المجرم الى دار الأذاعة’حيث كان المعتوه عبد السلام عارف يلقي خطاباته التحريضية من محطة الاذاعة في صبيحة الانقلاب ’وقد ذكر شاهد

كان حاضرا في دار الأذاعة , ليبلغه بأنه قد قام بالواجب ونفذ أمره , وكان جواب عبد السلام ( عفية أبني !! ) وهذا يؤكد بان الأوامر كانت تقضي

بالإعدام , وليست مجرد تصرف شخصي من المجرم ستار العبوسي ,الذي لجأ بعدها الى الانتحار بعد حالة من الاضطراب النفسي’نتيجة ما قامت به يده من فعلة مجرمة , وبعدها كان جرت عملية تصفيةبين كل من شارك في ذاك الانقلاب الجائر ,عندمادخلت البلاد في انقلابات عسكرية , وحكم ديكتاتوري , وحروب عبثية ذهب خلالها ملايين الضحايا , لينتهي المطاف بهيمنة الأسلمة والطائفية , حتى وصول عصابات داعش’التي تولت تدميرماتبقى من حضارة ’والتي دمرتهاانظمة الحكم بعد انقلاب 14 تموز .


لقمان الشيخ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
لقمان الشيخ

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- حادثة سينما الملك غازي عام 1948
- السينما كانت انسي ايام الصبا والشباب
- السينما بين اليوم والامس

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- العراق: من المسؤول عن قتل المتظاهرين؟
- مسلح يطلق النار على مقر اشتراكي الحديدة والمنظمة تعتبره تهدي ...
- الشيوعي السوداني يتمسك بتهيئة المناخ كشرط لإجراء حوار مع الن ...
- الديموقراطية اضاءت شعلة الحرية في عين الحلوة
- استطلاع: الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا يقلل الفجوة م ...
- اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يساريين في مدينة جنوة الايطالي ...
- انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا
- بالفيديو.. مسيرة احتجاجية على -الحمير- في الاردن..!!
- لائحة التيار النقابي المستقل تفوز بـ 8 مقاعد من أصل 9 في الب ...
- الحزب الشيوعي العراقي يدين القوة والعنف في التعامل مع التظاه ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - لقمان الشيخ - ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام