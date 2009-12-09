التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - لقمان الشيخ - ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام
|
|
ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
حادثة سينما الملك غازي عام 1948
- السينما كانت انسي ايام الصبا والشباب
- السينما بين اليوم والامس
المزيد.....
- العراق: من المسؤول عن قتل المتظاهرين؟
- مسلح يطلق النار على مقر اشتراكي الحديدة والمنظمة تعتبره تهدي ...
- الشيوعي السوداني يتمسك بتهيئة المناخ كشرط لإجراء حوار مع الن ...
- الديموقراطية اضاءت شعلة الحرية في عين الحلوة
- استطلاع: الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا يقلل الفجوة م ...
- اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يساريين في مدينة جنوة الايطالي ...
- انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا
- بالفيديو.. مسيرة احتجاجية على -الحمير- في الاردن..!!
- لائحة التيار النقابي المستقل تفوز بـ 8 مقاعد من أصل 9 في الب ...
- الحزب الشيوعي العراقي يدين القوة والعنف في التعامل مع التظاه ...
المزيد.....
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - لقمان الشيخ - ايتها الثورة’كم تقترف باسمك الاثام