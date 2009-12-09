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وثيقة


عبدالامير العبادي
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 16:00
المحور: الادب والفن
    


وثيقة
عبدالامير العبادي
لي سبيل واحد
لك سبيل
كلانا اضعنا شيئا

قاربنا يتموج كالماء
جرفنا الموج
عدنا للساحل نورسة

طفل يمسك كأس
يراه فارغا
يشعر الاشياء فارغة

فنان يرسم لوحة
تمزقها الريح
اذن العالم يبكي

انسان له هتاف
يتجمد كالثلج
يعود بركان نار

طفلة دميتها رثة
تمسك مشطا
تمسح ثوبها البالي

الشاعر يقرا ساعة
لا تصفيق
ينتشي خمرة الفشل

مطر يزور الصحارى
يرتوي الشوك
هنا يموت الانسان

وطن سرقوه عنوة
تساقط الخونة
عبقه يعانق السماء

الحرية تنطلق منصات
صوت الرفض
يسقط وابل الخيانة





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عبدالامير العبادي

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المقالات المنشورة: 21
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالامير العبادي - وثيقة