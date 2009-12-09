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الملف المطلبي الوطني وقرارات المجلس الوطني ليوم 04 فبراير 2017


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 15:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


في المحطة التنظيمية المفصلية بين مرحلتين أساسيتين في حياة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مرحلة التأسيس ومرحلة تثبيت المباديء تم عقد المجلس الوطني في 04 فبراير 2017 بالدار البيضاء للفصل ما بين التصور الديمقراطي للعمل النقابي الفلاحي والتصور البيروقراطي، في التناقض بين القديم والجديد في اتجاه نفي القديم وبروز عهد جديد من الديمقراطية الداخلية والإنفتاح على الرأي العام الجماهيري تمت عدة قرارات تنظيمية أهمها المصادقة الملف المطلبي الوطني :

الملف المطلبي الوطني

عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خلال أربع سنوات الماضية نضالات قادها مناضلوها بعدة مناطق تم خلالها تكوين ملفات مطلبية محلية تم تجميعها في ملف مطلبي وطني عام كما يلي :

على مستوى الحريات النقابية وحقوق الإنسان

ـ ملف عائلة الشهيد إبراهيم صيكا بكلميم بعد وضع شكاية لدى الوكيل العام بأكادير من طرف مجلس التنسيق الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون.
ـ ملف المتابعات القضائية للمناضلين النقابيين الفلاحيين بمحاكم تزنيت وكلميم وأكادير.
ـ ملف المتابعات القضائية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالريف.
ـ ملف شهود الزور ضد النقابيين الفلاحين بمحاكم كلميم وتيزنيت وأكادير.

على مستوى البيئة

ـ ملف الكارثة البيئة بمعملي الفضة بمناجم إميضر بتنغير وزكندر بتالوين.
ـ ملف شركة "إسمنت المغرب" وأراضي الفلاحين بأمسكرود بأكادير.
ـ عدة ملفات محلية حول المقالع بسوس ماسة وكلميم وادنون.

على مستوى مخطط المغرب الأخضر

ـ ملف مياه سد أولوز وحق الفلاحين الصغار في الإستفادة من مياه قناة الربط بسبت الكردان.
ـ ملف مافيا العقار والدقيق المدعم و"صبار أيت بعمران" بكلميم وسيدي إفني.
ـ ملف الإختلالات الإدارية والمالية في مشروعي "تجميع الأراضي" بخنيفرة وميدلت.
ـ ملف القرض الفلاحي والحق في الإعانات والإعفاء من القروض الفلاحية.

على مستوى الحق في الأرض

ـ ملف التحديد الغابوي بكسيمة مسكينة بأكادير الكبير.
ـ عدة ملفات فرعية تهم الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية وحقوق الإنسان الأساسية.

نقدم هذا الملف المطلبي الوطني للأمانة العام للإتحاد من أجل الدعم والمساندة لانتزاع حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

المجلس الوطني ليوم 04 فبراير 2017

إنعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل "دورة الشهيد إبراهيم صيكا" يوم السبت 04 فبراير 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وتدارس القضايا التنظيمية لنقابتنا وعلى رأسها المؤتمر الوطني الأول وخلص الإجتماع بإصدار القرارات التالية :

1 ـ المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي من 25 يونيو 2015 إلى 31 يناير 2016.
2 ـ المصادقة على انعقاد المؤتمر الوطني الأول في 29 و 30 أبريل 2017 بأكادير.
3 ـ تنظيم الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول في 15 و 16 أبريل 2017 بخنيفرة.
4 ـ تنظيم الندوات الجهوية والإقليمية وانتخاب المؤتمرين خلال شهر مارس 2017.
5 ـ المصادقة على الملف المطلبي الوطني لنقابتنا وعلى رأسه ملف الشهيد إبراهيم صايكا.
6 ـ رفض ما يسمى "محضر طرد الكاتب العام الوطني" و"تكليف عبد الله ناصر" وإسقاط صفة القانونية والتنظيمية عنهما.
7 ـ فصل المسمى عبد الله ناصر عن النقابة الفلاحية وإقالة المسمى المصطفى أولاد الشريف من الهياكل التنظيمية للنقابة الفلاحية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا.

وإذ يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وباعتبار قراراته ملزمة وذات أثر قانوني وتنظيمي على مصير النقابة الفلاحية والسير العادي لهياكلها التنظيمية، فإن القرارات أعلاه تكون ملزمة لجميع الهياكل التنظيمية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتلزم الكتاب العامين القيام بالصهر على تطبيقها وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

ولهذا فإن المجلس الوطني يهيب بجميع مناضلي النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المساهمة في بلورة هذه القرارات في أرض الواقع، صيانة للبناء التنظيمي لنقابتنا وترسيخ ثقافة التنظيم في صفوف مناضليها لما للثقافة التنظيمية من أهمية في الدفاع عن حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.





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النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - الملف المطلبي الوطني وقرارات المجلس الوطني ليوم 04 فبراير 2017