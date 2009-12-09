

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 15:57

المحور: الحركة العمالية والنقابية











.أضرب العاملين اليوم الاحد 12 -2-2017 بالعيادة الشاملة بقطاع هيئةالتأمين الصحي فى8 محافظات ,شملت اسكندرية الغربية الدقهلية ودمياط والسويس والاقصروا لفيوم والقليوبية ,للمطالبة - المساواة المالية بين العاملين بها2- بدل عدوى بحد ادنى 400 جنيه3-الحصول على 25 % من اراتب الاساسى4-الحصول على نسبة حوافز 75% .وعبر الاداريين والعمال عن غضبهم من التمييز بينهم وبن كاد الاطباء مع انهم عرضه للعدوى من الطبيب والممرضه والفنيين ,وعبرت اللافتات التى رفعها المضربيين والمضربات عن التمييز بين الاداريين والعمال مطالبين بالتعويض لهم بنسب لا تساوى النسب التى يحصل عليها اعضاء الفريق الطبى .مؤكدين لى عدالة مطالبهم .وتتسع دوائر التضامن مع الاضراب اليوم من عيادات عديدة ببض المحافظات حتى الان . احتجاجا على قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بتعديل قيم البدلات التي يحصل عليها الأطباء العاملين بالهيئة لترتفع قيمة الحوافز والبدلات الخاصة بالطبيب إلي 625% من أساسي الراتب، وتتم إضافة 50% للطبيب المقيم و 50% لمديري الفروع والمناطق والعيادات الشاملة.



كما يحصل الأطباء البشريين علي 700 جنيه تحت مسمى بدل مهن طبية، وتخضع نسبة 150% من الحافز المقرر لكل الفئات للتقييم، وتصرف الاستحقاقات اعتبارا من أول يناير الماضي، والذي لا تتعدي نسبته عن 50 %، والذي يخضع خلاله الموظف لتقييم قيادات العمل.



وأكدوا أن تعرض الموظف للتقييم للحصول علي نسبة الحافز المحددة له، يعد ظلماً واضحاً، وإذللالا للموظف الذي سوف يخضع لطلباته.

