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والآيسكريم مذاق ثغر من تحب !!


فرج بصلو
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:27
المحور: الادب والفن
    


*
عنت على بالي آجاصات تركت عليها بصمات وأنامل
وراحات !!

*
ما لو احتضنتها هذه الشمس اليتيمة؟!

*
والآيس كريم مذاق ثغر من تحب !!

*
الحب مثل الفوتبول, اللي يفرح يفرح بعد الدقيقية ال - 90 من اللعب... صباحكم كأس الحياة

*
أشتهي الشمس لأنها بيتسة الكون الساخنة !!

*
لا أدري ما الذي يدور, الأرض أم أنا.. ثم ما اسم ذلك المخدر به اكتظ الهوى ؟!

*
هناك من يلاحظ في عيوبه جميع البشر.

*
قال رحنا نجيب السكين ولما رجعنا لقينا إنو النعجة هربت !!

*
إن كان القيد مرسوم على أرواحكم فلا خلاص لكم بالحب. تحرروا ثم أحبوا لتنسوا بخفة أكثر.

*
مهما بعدنا بنقترب لأن القلوب لا تقيس المسافات بغير النبض والشوق

*
قالت: أُحِبٌكَ. فسألتها: سهواً أم لهواً؟ فانقطع لسانها. وكنت أعلم مسبقاً بما سيحدث.

*
الفيسبوك: نكزتك فلانة وفلانة وفلانة. فقمت وأعدت النكزات للناكزات لتصبحن منكوزات أيضا.
*
يتصرفون بغباء ثم يطالبون مكافأة على غبائهم.. أياويلاه !!

*
لأولئك المدمنين على الشتائم أقول: لا يعجبني فيكم شيء.. فالشتيمة قلة الفكر!!

*
عندما يتيتم المرء تكبر مسؤليته ويبدو لذاته عامراً قد تكسر قبل الآوان.

*
نامي مطمئنة فلن يفلت منك السراب الذي انت ممسكة به, فالأسوار تتلاشى وتنهار على عتبة النهار. نامي نامي .. لقد أفلتِّ الذهب قبل ملامسته .. فالغباء لا يستحق المكافأة.
*
أبشري, لا زيزفون دون محياك على هذا الصباح المغبش !!

*
لمن كل هذه الصور التي لا تظهرين فيها؟

*
حلمت بأني نسيتك ففقت لأنسى ما حلمت .. وها أنا لا أدري ماذا كان !!؟

*
جم تفاصيل العشق تكمن خلف نظارتكِ فلولا سقطت سهواً ما كنت لأعلم !!

*
ظنيت إن الرب واحد إلى أن شتم ربي أحدهم!!

*
ماذا لو تشمست بعينيكِ وماذا إن كواني النظر؟!

*
قد ما اشتهيت الكرز بدا لي كأني حامل بقصيدة تتلألأ فيها الشفاه !!

*
يد تحتضن الرغيف
وأخرى تصفق الباب
العشب يولد أخضراً
كل صباح من جديد

*
مهمتي؟
ألاّ أصرح لكم ما هي مهمتي!





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فرج بصلو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فرج بصلو - والآيسكريم مذاق ثغر من تحب !!