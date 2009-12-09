

فرج بصلو

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:27

المحور: الادب والفن









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عنت على بالي آجاصات تركت عليها بصمات وأنامل

وراحات !!



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ما لو احتضنتها هذه الشمس اليتيمة؟!



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والآيس كريم مذاق ثغر من تحب !!



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الحب مثل الفوتبول, اللي يفرح يفرح بعد الدقيقية ال - 90 من اللعب... صباحكم كأس الحياة



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أشتهي الشمس لأنها بيتسة الكون الساخنة !!



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لا أدري ما الذي يدور, الأرض أم أنا.. ثم ما اسم ذلك المخدر به اكتظ الهوى ؟!



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هناك من يلاحظ في عيوبه جميع البشر.



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قال رحنا نجيب السكين ولما رجعنا لقينا إنو النعجة هربت !!



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إن كان القيد مرسوم على أرواحكم فلا خلاص لكم بالحب. تحرروا ثم أحبوا لتنسوا بخفة أكثر.



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مهما بعدنا بنقترب لأن القلوب لا تقيس المسافات بغير النبض والشوق



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قالت: أُحِبٌكَ. فسألتها: سهواً أم لهواً؟ فانقطع لسانها. وكنت أعلم مسبقاً بما سيحدث.



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الفيسبوك: نكزتك فلانة وفلانة وفلانة. فقمت وأعدت النكزات للناكزات لتصبحن منكوزات أيضا.

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يتصرفون بغباء ثم يطالبون مكافأة على غبائهم.. أياويلاه !!



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لأولئك المدمنين على الشتائم أقول: لا يعجبني فيكم شيء.. فالشتيمة قلة الفكر!!



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عندما يتيتم المرء تكبر مسؤليته ويبدو لذاته عامراً قد تكسر قبل الآوان.



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نامي مطمئنة فلن يفلت منك السراب الذي انت ممسكة به, فالأسوار تتلاشى وتنهار على عتبة النهار. نامي نامي .. لقد أفلتِّ الذهب قبل ملامسته .. فالغباء لا يستحق المكافأة.

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أبشري, لا زيزفون دون محياك على هذا الصباح المغبش !!



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لمن كل هذه الصور التي لا تظهرين فيها؟



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حلمت بأني نسيتك ففقت لأنسى ما حلمت .. وها أنا لا أدري ماذا كان !!؟



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جم تفاصيل العشق تكمن خلف نظارتكِ فلولا سقطت سهواً ما كنت لأعلم !!



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ظنيت إن الرب واحد إلى أن شتم ربي أحدهم!!



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ماذا لو تشمست بعينيكِ وماذا إن كواني النظر؟!



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قد ما اشتهيت الكرز بدا لي كأني حامل بقصيدة تتلألأ فيها الشفاه !!



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يد تحتضن الرغيف

وأخرى تصفق الباب

العشب يولد أخضراً

كل صباح من جديد



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مهمتي؟

ألاّ أصرح لكم ما هي مهمتي!