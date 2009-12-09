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عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فتباً لها ولعادتها!


كاظم حبيب
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عاد المتوحشون إلى ضرب المتظاهرين والمتجمعين سلمياً وديمقراطيا في ساحة التحرير بالحديد والنار، بالرصاص المطاطي والحي، وبالهراوات والغاز المسيل للدموع، وسوف تستخدم لاحقاً هذه الأجهزة خراطيم المياه والاعتقال والتعذيب بل حتى القتل. ما لم يحتج الشعب على ذلك ويناضل في سبيل إيقاف هذه الاعتداءات الوحشية. هؤلاء هم اتباع المليشيات الشيعية الذين ولجوا إلى الأجهزة الأمنية مع بدء رئاسة إبراهيم الجعفري، الطائفي الشرس بامتياز، ومن ثم تبعه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأشرس والأخبث منه في السياسات الطائفية المقيتة والمناورة والتآمر، وهما من قادة حزب الدعوة، وكلاهما كان رئيساً لهذا الحزب المنخور من داخله. وها هم يمارسون ذات العادة القديمة في فترة رئاسة حيدر العبادي لمجلس الوزراء، وهو الشخصية الثالثة لحزب الدعوة وفي قائمتهم التي برهنت على إنها قائمة دولة اللاقانون. وإذ تتحدث الأخبار عن قتلى بين مواطن واحد و5 مواطنين أو سبعة مواطنين، وأكثر من 320 جريح، فأن مسؤولية ذلك تتحملها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية غير المنضبطة والمخترقة من المليشيات الشيعية المسلحة وغيرها، والتي تمارس الإرهاب الفعلي ضد المواطنين والمواطنات.
إن المليشيات الطائفية المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية المتخندقة تقف اليوم في هذا السلوك إلى جانب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي تسعى إلى جر المتظاهرين السلميين إلى العنف بكل السبل المتوفرة لديها، وإلا لماذا تتوجه هذه القوى الأمنية والمليشيات المتطرفة المسلحة صوب المتظاهرين السلميين الذي يناهضون الفساد ويدعون إلى محاسبة الفاسدين في جميع سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة العراقية، والتصدي للإرهاب الهمجي ضد الشعب العراقي الذي يقتل يومياً عشرات الأشخاص، دع عنك الجرحى والمعوقين والخسائر المادية.
إن على القوى المناهضة للطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية والفساد أن تنتبه للمؤامرة القذرة التي يراد جر الشعب لها، لكي يحصل ما هو قائم منذ خمس سنوات في سوريا، بدلاً من البدء بعملية الإصلاح والتغيير الجذري للنظام الطائفي السياسي اللعين وإقامة دولة المواطنة العراقية الحرة والمتساوية والمشتركة.
إننا أمام محاولات جادة، حتى قبل إنهاء تحرير الموصل، إلى إشاعة الفوضى في البلاد من خلال التصدي لمظاهرات سلمية يقرها الدستور العراقي وتطالب بأهداف وطنية، حتى الحكومة الطائفية الراهنة دأبت على الادعاء بالمطالبة، ولكنها لم تتخذ أي إجراء بسيط بهذا الصدد.
الحذر كل الحذر من محاولة جر قوى الاحتجاج المدني للرد على العنف الحكومي بالعنف، إذ إن هذا هو المطلوب، هي الخطة الجديدة لقوى الإرهاب المحلي المتعاونة مع إيران، ولكن لا بد من الاستمرار بالتظاهرات والاحتجاج، ولا بد من فضح الفاعلين والذين يقفون وراء ذلك في بنية السلطة والفئات الحاكمة والأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، لا بد من إيقاف حليمة التي دأبت على ممارسة عادتها القديمة ثانية ببغداد، والتي يمكن أن تواصل ذات العادة الدنيئة في بقية المدن العراقية!





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كاظم حبيب

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاظم حبيب - عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فتباً لها ولعادتها!