

نشأت المصري

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 12:38

المحور: الصناعة والزراعة









لابد ان تتجه السياسة الزراعية للتصدير على حساب السلع الغذائية والاعتماد على فرق سعر المنتج المصدر واستيراد منتج غذائي .

سوف يوفر عملة صعبة ويضع مصر في طريق الانتاج الامثل بتعظيم الانتاج الزراعي لوحدة المساحة.

فيجب تحجيم مساحة القصب واستبدالها بزراعة الذرة الصفراء في الصيف ومنتج خضار تصديري في الشتاء ,, انتاج زهور القطف وتصديرها وتقنين زراعة القنب الهندي وتصديره , زراعة انواع الفاكهة وانتاجها في نوافذ تصديرية عالمية .

على وزارة الزراعة والخارجية التعاون معا في تسويق المنتجات الزراعية تبعا لخريطة انتاجية تقوم بها شركات زراعية متخصصة , بالشراكة مع اصحاب الحيازات الزراعية , ومن تجربتي الشخصية بان المزارع المصري التقليدي غير مؤهل لانتاج سلع تصديرية فيكفيه ان يكون منفذ لامر شركات زراعية متخصصة ,,,, أو ان يوضع تشريع ليكون لكل مساحة زراعية لها مهندس نقابي يشرف عليها بأجر ,, كمات يحدث في الصيدليات والمنشآت الهندسية