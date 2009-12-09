

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 10:52

المحور: الادب والفن













خثلة حفيظة

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هذه الحسنة الدلّ= اللَعُوب

تعدو كفرسٍ لم تلحقْها ريح.





راووق الخمر

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يا نخلةَ بيتنا

يا ثمرَ شجرةِ الرُمّان

يا بنات نعش،

لا أُريد أن يزخَّ المطر،

هكذا سأراقبُ راوُوقَ الخمر.





من وحي الجبال

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إستيقظت فوجدت العقربَ في جلدي،

لا أعرف كيف أقنص الحدأة..

لماذا يتسلّقُ الغلامُ الجبال

ويمضي وحيداً؟





كرم الذئاب

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لماذ لا نكبحُ كرمَ الذئاب؟

سيمتشقُ الأبطالُ سيوفهم،

إغلقوا النوافذ

"سمعنا البوم ينعب".





تركة السماء

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هذا الرجل من سُلالةِ غربان..

لقد ورثَ سماءً عن سماءٍ من وراء ظهري.





الأملط

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أمّا الصيّاد فلصٌّ أملَط يفتحُ عيناً ويغمضُ أخرى..

يرتطمُ في الرمل

ويطفرُ ككنغر

يصيدُ البلبلَ ويغازلُ الغيوم.





الزئبق

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لم يغرقِ الملّاحُ في الزئبق..

تمثالٌ غير معروف يلجُ الملح،

أوّل ما ظهرَ المسيحُ تفقّدَ صليبه.





حلم التمثال

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بابُ الحديقةِ من ذهب،

أما تسمع الجيشَ يتقهقر

عندما سألت التمثالَ تلبّكتْ معدتهُ وانتفش شعره.