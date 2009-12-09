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خثلة حفيظة


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 10:52
المحور: الادب والفن
    




خثلة حفيظة
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هذه الحسنة الدلّ= اللَعُوب
تعدو كفرسٍ لم تلحقْها ريح.


راووق الخمر
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يا نخلةَ بيتنا
يا ثمرَ شجرةِ الرُمّان
يا بنات نعش،
لا أُريد أن يزخَّ المطر،
هكذا سأراقبُ راوُوقَ الخمر.


من وحي الجبال
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إستيقظت فوجدت العقربَ في جلدي،
لا أعرف كيف أقنص الحدأة..
لماذا يتسلّقُ الغلامُ الجبال
ويمضي وحيداً؟


كرم الذئاب
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لماذ لا نكبحُ كرمَ الذئاب؟
سيمتشقُ الأبطالُ سيوفهم،
إغلقوا النوافذ
"سمعنا البوم ينعب".


تركة السماء
ــــــــــــــــــ

هذا الرجل من سُلالةِ غربان..
لقد ورثَ سماءً عن سماءٍ من وراء ظهري.


الأملط
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أمّا الصيّاد فلصٌّ أملَط يفتحُ عيناً ويغمضُ أخرى..
يرتطمُ في الرمل
ويطفرُ ككنغر
يصيدُ البلبلَ ويغازلُ الغيوم.


الزئبق
ــــــــــ

لم يغرقِ الملّاحُ في الزئبق..
تمثالٌ غير معروف يلجُ الملح،
أوّل ما ظهرَ المسيحُ تفقّدَ صليبه.


حلم التمثال
ـــــــــــــــــ

بابُ الحديقةِ من ذهب،
أما تسمع الجيشَ يتقهقر
عندما سألت التمثالَ تلبّكتْ معدتهُ وانتفش شعره.





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كريم ناصر

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