

سمير اسطيفو شابا شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 10:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









إرهاب الحكومة أخطر من إرهاب داعش

الحقوقي سمير شبلا



المقدمة

قلناها سابقا لمئات المرات ويؤكدها اليوم وفي المستقبل إن لم يتم التغيير! ان ارهاب الحكومة وليس الدولة هو أخطر بكثير من ارهاب الارهاب

أليس ضرب المتظاهرين السلميين إرهابا

اليس سرقة اموال الشعب إرهابا 724 مليار دولار

اليس سرقة المخزون الاحتياطي النقدي 44 مليار دولار إرهابا

أوليس هروب أو تهريب القادة والحرامية ممن لهم قضايا فساد إلى الخارج إرهابا

عدم محاسبة السارق والأنكى تهريبها بشكل قانوني إلى الخارج وخاصة سراق أموال النازحين اليس أخطر من إرهاب داعش

اين كان كل هذا الارهاب والقتل والتهجير والخطف والتغيير الديمغرافي قبل 2006 او بالاحرى قبل 2003

اين كانت هذه الميليشيات المسلحة (عدد 13) التي تصول وتجول في العاصمة بغداد او في المحافظات ومتهمة الخطف والترهيب والحصول على فدية بمئات الملايين من الدولارات، وبمساعدة الأجهزة الأمنية! هذا ليس اتهاما جزافا بل وقائع واثباتات هيئة ما تسمى بالنزاهة (كونها مشلولة بسبب الطائفية والمذهبية)

الموضوع

بصراحة عبود

اتركوا الحكم لانكم فشلتم في قيادة الشعب! حتى بالحديد والنار لم يفلت منه الاصلاء والاصليين من هذا الشعب الجريح

نحن لا تستقوي بالخارج أو المحتل والغازي ولكن ان كانت المظاهرات السلمية التي ستصبح (مظاهرات الانتخابات القادمة) قد جوبهت بالحديد والنار، والجماهير لا حول لها ولا قوة! نعم نؤمن بأن الشعب ان اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، ولكن تذكروا كيف انتهى مصير الجبابرة والأباطرة، وتاكدوا انكم جئتم على دبابات المحتل (ترامب اعترف بنفسه وكذلك سلفه بأن أسوأ قرار أمريكي كان غزو العراق) هذه الملاحظة نقدمها لكي لا يقدمون تقاريرهم إلى المخابرات الأجنبية!!

نكمل ونؤكد أنكم جئتم على ظهر الدبابات التحالف بقيادة أمريكا، في مقالنا قبل فتره قلنا: أن ترامب آت!! مشيرين إلى داعش القذر! وظهر انكم اخطر من الارهاب الحقيقي بقمعكم بالنار مظاهراتنا السلمية لـذا ستذهبون الى بيوتكم عريانين على ظهور الدبابات العراقية

والجميع يعرف معنى العريانين

نكمل

من وقع على خور عبدالله؟ لماذا وكيف؟

ما مصير القبو اللبناني؟

من كان وراء سرقة 6 مليارات دولار من بنك الكرادة وقتل الحراس؟

اين محاسبة من اعترفوا بأنفسهم بأنهم حرامية ورشوجية وأكدوا بالحرف: الجميع والكل حرامية ماعدا برلمانيو الحزب الشيوعي! انها شهادة تقديرية وبامتياز، لكن ماذا عن اصلائنا في البرلمان العراقي والكردستاني؟ كم هي أموالهم في دول الخارج؟ نحتاجها قبل 2018 وحتما سيتم مصادرتها عندها لا ينفع صرير الأسنان





الخاتمة

أين هو أبو النازحين الذي كان يضع مئات الدولارات فوق راقصة (اشواق الموصلية) في احد فنادق اربيل واخوته ينامون في العراء في فصل الشتاء؟ اين وزير التجارة والكهرباء والصناعة ومعظم الوزراء السابقين؟

لماذا لا توجد حسابات ختامية الاعوام الاخيرة؟

هل قيادة حكومة مثل قيادة دولة؟ ان كان هناك من قائد دولة منصف لحقوق المحافظات الغربية آنذاك!! لم يكن هناك داعش اليوم

الا تعرفون ان تمويل داعش وبنسبة كبيرة هي من قبل العراقيين انفسهم؟ ان كان بسرقة الارزاق او مليارات النازحين

نعتقد كمراقبين وكشعب ان من حقكم استعمال العنف في المظاهرات! كونها بداية النهاية لحكمكم، نفس الحالة حدثت مع حقوق المحافظات الغربية آنذاك! نعم الان كم كلف شعبنا من موت وقهر ويأس وتهجير ويتامى وأرامل!! ان كان هناك حقا قائد دولة وليس قائد ميليشيا وبعدها حكومة، هل هو انتقام من الشعب؟ ام ماذا؟

اخيرا وليس اخرا

تستمر المظاهرات السلمية ويستمر مسلسل القتل والضحك على الذقون من قبل القادة الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة في النهار وفي الليل ينامون سوية دون حراس!

اذهبوا الان قبل قطف ما زرعتم من حقد ويأس وقنوط وألم دون أمل وكانت الهجرة الداخلية والخارجية والنتيجة سيأتي الوليد برؤوس متعددة وهو ينفخ نار الطائفية والمذهبية والمحاصصة وينادي بالوجودية! مثلما حدث قبل وبعد الحرب العالمية الأخيرة ونتائجها

يقول ربي

الذي يأتي بالسيف فالسيف يذهب

عندها لا ينفع الندم

انه قريب وملامحه باينة في انتخابات 2018 عندها لا تنفع ملياراتك ولا تلفزيوناتكم ولا بطانياتكم ولا مبرداتكم ولا مائة دولار أو أقل لكل ناخب، ونقولها لشعبنا من الان: اي واحد يقبض ولو دولار واحد للانتخابات هو نغل وناقص وحرامي ثم خائن

11شباط 2017