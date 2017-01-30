

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:57

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









البوليزاريو هي اختصار لعبارة "جبهة تحرير الساقية والوادي" و هي عصابة مسلحة من المختلسين للمعونات الدولية باسم الشعب الصحراوي و مدعومة بشكل غريب من بعض مافيات الجزائر و تدعي انها تمثل سكان الصحراء جنوب المغرب .و المقصود بالساقية ،الساقية الحمراء. و الوادي هو وادي الذهب و هما مدينتان توجدان في ما يسمى دوليا بالصحراء الغربية التي هي صحراء مغربية .

مؤرخ بتاريخ 30/01/2017 الخبر الذي يقول أن وزير خارجية الجمهورية الصحراوية الوهمية يرحب بعودة المغرب للجلوس إلى جانب جبهة البوليزاريو و كل رؤساء الدول الافريقية بما في ذلك أصدقائه الذين سيعملون على أن ينهي المغرب والبوليزاريو نزاعهما . (أنظر الرابط أسفل المقال) ..

و نقل موقع جبهة البوليزاريو عمن يسمى وزير خارجية الجمهورية الصحراوية الوهمية قوله " أن مجرد موافقة المغرب على الميثاق المؤسس للاتحاد الافريقي بدون شروط و دون تحفظات يدفعنا لأخذ الأمور بجدية و نوافق على قبول عضويته في الاتحاد اللفريقي على اساس ان يؤخذ ميثاق الاتحاد في مجمله "(يقصد أن الموافقة على الميثاق المؤسس في مجمله يعني الاعتراف بكل الاعضاء في المنظمة بما في ذلك جبهة البوليزاريو الممثلة للجمهورية الصحراوية الوهمية ) ..

و قال وزير خارجية جبهة بوليزاريو أن عودة المغرب للاتحاد الافريقي تعد انتصارا للشعب الصحراوي و قضيته العادلة.و ابدى استعداد الجمهورية الصحراوية للتفاوض مع النظام المغربي من اجل ان ينهي احتلاله للاراضي الصحراوية حسب تعبيره .

يا سلام ................

إن كلام الذي يسمي نفسه وزير الخارجية لدولة توجد فقط في الأوراق ولا وجود لها في الواقع ، يبدو أنه من تلك الانواع من الاستنتاجات الخاصة بعلم الرياضيات و ليس بعلم السياسة .

عودة المغرب للمنظمة من الناحية السياسية لا تعني ابدا الاعتراف بأطروحات من يريدون تهديد اراضي المغرب.

و الرجل يتكلم و كأنه يتحدث من منظمة عتيدة (منظمة الاتحاد الافريقي) لها باع طويل في حل النزاعات في افريقيا.

الواقع يكذب هذا .لم تحل المنظمة اي نزاعات .بل بالعكس زادت النزاعات والمشاكل منذ انسحاب المغرب منها.

و الدليل هو هذا الكم الهائل من المغتربين واللاجئين الافارقة و المهاجرين الذين يلتحقون بدول المعبر نحو اروبا او الذين يفضلون البقاء في المغرب .

هذه المنظمة التي هي عبارة عن هيكلة بيروقراطية ليس الا.لم تحل اي مشاكل حقيقية للقارة السمراء للاسف.

اذن من الذي خسر من انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية ؟

المنظمة طبعا.

وفي اعتقادي الشخصي ان انضمام المغرب لها اليوم دافعه اقتصادي وليس سياسي.فيمكن لاي ملاحظ أن يكتشف ببساطة أن المغرب منذ مدة و هو ينتهج سياسة تنويع علاقاته الدولية نحو الشرق و الشمال الشرقي واليوم يتجه للجنوب.و هذا ما يفسر توجه وفود تقنية عالية المستوى لكل هذه الاتجاهات و ابرامها اتفاقات اقتصادية وتجارية مهمة و غيرها ...و نجح في ذلك .و له و معه الحق طبعا حتى لا تبقى مصالحه و بضائعه و تجاراته و صناعاته رهينة جهة ما بعينها يمكنها ان تلعب بمصالحه و اقتصاده و تفاوضه من موقع قوة أو تهديد . ..و بالتالي تلعب بامنه واستقراره .

كثيرون يحسدون المغرب على سياسته الخارجية المسالمة و الرصينة هذه.و انطلاقا من هذا تجدهم يهاجمونه ليس بالارقام و انما بالبروباغاندا الفارغة مثل ما يحدث اليوم . لكن المثل يقول القافلة تسير والذئاب تعوي ..

فحل الحكم الذاتي حل معقول وجدي و يجب النظر اليه بجدية و معقولية كذلك في ظل التحولات الاقليمية التي تدعو للتكتل لا للانقسام .

لكن رغم هذا فلا احد يستطيع منع جبهة البوليزاريو من الحلم بما تريد طالما ان الحلم يحدث في دماغها هي ..

لكن على اعضاء جبهة البوليزاريو أن يعلموا ان الاعتقاد بأن انضمام المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي سيحقق في النهاية حلمهم بقضم الصحراء الجنوبية من الاقاليم المغربية هو مجرد أوهام .فالمغاربة و حتى في غياب اي سلاح متطور مستعدون للدفاع عن صحرائهم و لو بأقل بكثير من بنادق الكلاشينكوف و المسدسات ..أي بحبات الرمل المسمنتة مع بعضها نفسها .

رابط الخبر:

http://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2017/01/30/6842.html