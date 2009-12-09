

جعفر جوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:53

المحور: الادب والفن









لقمة أكلتها الذئاب للشاعر تنغزار ماريني

الترجمة عن الكوردية: جعفر جوقي



الوحدة تنادي: أنا ايضا معكم...

تفيض أسئلتك شكاً. نحن, إلى أين ماضون؟

النجدة, النجدة!

هو الألم يصرخ

ماذا فعلت لك؟ أنه الحب الذي يهمس

فهل لنا أن نقاوم؟

لستُ من أقول إنما البساطة!

ماذا عنك

هناك اكثر من طرق

اختر منها ما تشاء



ليست كل البلاد لي

لستُ من أقول بل الهدوء!

الدرب دليل

أتركه الزمن

فكل المصادفات

تفتقد مكان ما



آه...!

يا له من عبث

يؤبد صراع الأسى

في كل مدى من زمانك.

أن أكونني

أن تكونك

نحن خثارة الوجع

في مسالك الضياع