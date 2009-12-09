

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:53

المحور: الادب والفن









رجوتُك قصيدتَك الأخيرة

تأخذُ مِن نَشوتِي

هَاجسًا من هواجسِك

رجوتُك

تقفُ عندَ احتضانِك نَهدِي

تلمحُ نبضَ قلبي راحلاً إلى مقلتَيكَ

رَجوتُك

تبدّلُ عناقَ الليلِ بمغزلِ عيني...

تعصف ببُعدي في سماءِ راحتيكَ

ترجّل أيها الأصيلُ واشعِل مَوقِدي

وعلى ثرى الوهجِ تيقّظ

مِن لهفة موتي تجمل

فعندَ القمرِ ليل

بوشاحِ هُدبي تعثر