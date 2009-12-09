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غطيّني !


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:53
المحور: الادب والفن
    


غطيني
تعال أقرّب
و غطيّني
تعال الليلة دفيني
تعال البرد في بعادك
جمدهن شراييني
تعال الليلة ..
بس الليلة ..
تعال وضمنيّ
فحضنك
تعال الليلة وأحييني
تعال الشوق
قاتلني ..
وحارقني ..
وكاويني .
تعال ..
تعال ..
تعال ..
وطفيهن براكيني
من هو يا حبيّ أنا
غيرك ,
اللي يقدر ؟
أيطفيهن براكيني .؟!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - غطيّني !