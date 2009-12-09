

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:53

المحور: الادب والفن









غطيني

تعال أقرّب

و غطيّني

تعال الليلة دفيني

تعال البرد في بعادك

جمدهن شراييني

تعال الليلة ..

بس الليلة ..

تعال وضمنيّ

فحضنك

تعال الليلة وأحييني

تعال الشوق

قاتلني ..

وحارقني ..

وكاويني .

تعال ..

تعال ..

تعال ..

وطفيهن براكيني

من هو يا حبيّ أنا

غيرك ,

اللي يقدر ؟

أيطفيهن براكيني .؟!