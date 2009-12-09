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مروان للحلم بقية ...


أنس صلاحات
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:00
المحور: القضية الفلسطينية
    


مروان للحلم بقية ...
أ.أنس صلاحات


مروان إسمٌ لمع في القرية والمدينة والجامعة؛ لمع في الضفة وغزة، ولمع في الشتات والشاشات، فأصبح إسما يلمع في الدول والامم. هكذا لمع مروان منذ النشأة، وبدأ يتدحرج فعلا وطنيا الى أن أصبح عملاقاً لا يتزحزح ومتربعٌا في القلوب والعقول في السر والعلن.

مروان إسمٌ أصبح يشير لفلسطين وحريتها واستقلالها وكرامتها، مروان أصبح يُشكل الْحُلْم والأمل للأحرار والثوار. نعم هو مروان البرغوثي القائد والرمز الوطني الفلسطيني المغيّب جسداً أسيراً في سجون الإحتلال، والحاضر المتربع في القلوب فكراً وروحاً ورؤية، حتى أصبح الجميع مروان وإن غُيّب مروان .

أصبح مروان البرغوثي ابو القسام يمثل الكل الفلسطيني بكافة الأطياف والألوان والتوجهات، و أصبح هو الكل المتمرد في الصف الأول لمواجهة الظلم والإستبداد.
تأكد، وبما لا يدع مجالا للشك، بان ابا القسام هو الرمز المُجمع عليه محلياً وإقليمياً وعالمياً للكرامة والبطولة والتضحية.

مروان هو أنا وأنتَ وأنتِ، هو هُم و هُنَّ وهؤلاء وأولئك. وهو الأمل والعشق والحب والتفاؤل؛ نعم هو الأمل في الحرية والوحدة، وهو العشق والحب للأرض والشعب والمقدسات، وهو التفاؤل بالنصر القادم والاستقلال والدولة .
لا بديل عن مروان الا مروان، وطريق الاحرار هي طريق مروان وياسر وخليل وصلاح وسعد وخالد وهاني ومحمود ورائد وعاطف ونايف وعلاء .... هي طريق صناع المجد وللمجد بقية .

مروان البرغوثي هو الإسم السحري لحالة الاجماع الوطني والشعبي والاجماع الرسمي والمؤسسي والفصائلي. هو حالة الاجماع نهجاً وفكراً ورؤية في الكفاح والتحرر، لتحقيق حلمنا في الاستقلال والدولة المستقلة والوحدة الوطنية . ننتظرك أبوالقسام؛ شامخاً منتصب القامة، مرفوعاً على الأكتاف، وحاملاً - باذن الله- للراية .





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