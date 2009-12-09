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حلم أتمام القصيدة ...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45
المحور: الادب والفن
    





كيف بقتنع
الرصيف بغربة الآخر المقابل..
المغلق مثله
وكيف لا يكون غير عابىء بالسماء
جمهورك المليء بالديار
ودولتك الممزوجة بدمي
والجامع
والمقهى
والزجاج المليء بالحشود المتغيرة
بالسكريات الممنوعة
وبأصناف الكتدرائيات
وبالعرسان في الحدائق العامة
وبالسواد الدولي
والساكنين في ثمالة العمق
والعطور التي تشتهي عنقكِ
واستقلال القطبين
والرغبة في العينين
والمقارنات غير المتكافئة
والجراح المضغوطة بالاشغال الشاقة
والحلم بإتمام قصيدة الأزل،
كيف يقتنع التزايد والنقصان،
أن لا أنكار
وأن لا شيء مُجدٍ
بدونك؟!
..............
‏10 / فبراير/ 2015‏





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - حلم أتمام القصيدة ...