

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45

المحور: الادب والفن









181

العيدُ يا حبيبتي جاءْ

والفرحُ هَلَّ في الأرْجاءْ

والسَّغبُ آذنَ بالرَّحيلِ والظَّما

بعدَ ما أمْطرا النُّجومَ بالضِّياءْ

فطرَّزَت ْبالنُّجومِ أثْوابَها السَّما

وأثمرَتْ بالحُبِّ حُقولُ الرَّجاءْ

182

ذات الحضور الحبيب

في حضرة غيابك

تأخذني كلّ الدروب

إلى محاريب أعتابك

183

سأذوب فيك همسا

سأذوب فيك لمسا

لأنتشي بحبك وعبق الياسمين

سأعصر في حضنك نفسا

184

من لنا بظل عصفور من اللقاء

يواري عن عيون الناس سوءة الأشواق

185

يا امرأة تتقن ترويضي

وتقليم أنياب نزواتي

وتهذيب مخالب شهواتي

وتملأ بالعشب البري فلواتي

لا تخافي كل أبوابي موصدة

لا يفتحها إلا صدى صوتك

فلنبرة صوتك بصمة تفتح كل الطلاسم

في مجاهل رغباتي

وتبرمج أبجدية اشتهائي

186

فوق جدار الزمن وطنا كالمشتهى....

رسمتك قلبا متوهجا ....

فوق الغصون أعانقك شوقا ...

في دفاتر العشق...

187

نحت الرحمن لنا حبّا لنطوف حوله

نستمد منه الصبر والجمال

تبارك الرحمن في نحته



ما أجمل المواسم في حضورك

وما أطيب الثمر يجنى في وقتِه

188



ما أجمله من مساء نأخذ بتلابيبه

فنخرجه من سباته وصمتِه

ونركبه في قوارب عشقنا

نجوب به عوالم أحلامنا

فيأتلق من فوقهِ ويخضرّ من تحته

189



ما أجمل قبل المساء

همسا يعطر ذائقتي

ويلون جدران عافيتي

190



لأنني إضمامة أنفاسك .. تخرج حروفي معطرة بك

مسكونة أنت بي كما تسكن الدهشة حروفك