

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:44

المحور: الادب والفن









كسر وسط الخليج

خصر الماء يتلوى

تراود الريح السواحل

يا ذات الوشاح الأسود

أقحوانك شرنقني غيمة ماطرة

همسك رعد

قبلتك برق

قطرك شموع

دموعك إبر يق الوضوء

عطرك من أين ؟

جمرة تحملق سمت سرابك واحة أشجار

أنا والقطا أولاد عم

القصب براحي لتقل حذام ما تشاء

من يصدق بعلها ؟

دعينا نحلق

أقرب بحيرة للبجع

عناق الموج

يبلل ريش شفاهنا

يتزحلق بعضهن

على بعضهن

التلاصق أحضان أنفاسنا

أوابد الاطلال

لا احد يزعجنا

البزقات تستمت

تخرج للبر تضاجع المحار

تشكرنا جمانات بخت السحيق

