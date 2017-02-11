أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - الى السفير القطري العمادي .. اضغط لاجراء اصلاحات اداريه لقطاع الطاقه قبل الدعم


اخر الافلام











المزيد.....

الى السفير القطري العمادي .. اضغط لاجراء اصلاحات اداريه لقطاع الطاقه قبل الدعم


سهيله عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 16:35
المحور: مقابلات و حوارات
    


الى السفير القطري العمادي .. اضغط لاجراء اصلاحات اداريه لقطاع الطاقه قبل الدعم
يوجد تصريح للسفير القطري العمادي انه سيخصص حزء من الدعم القطري للقطاع لازمه الكهرباء، لتطوير الشبكة وعمل مشاريع لحل ازمه الكهرباء. حيث صرح السفير القطري العمادي انه سيخصص دعما قطريا لتفعيل مشروع خط الربط الاضافي مع اسرائيل 161 كيلو فولت، بالإضافة إلى تحديث شبكة توزيع الكهرباء الحالية الضعيفة والمحولات كافة.

وانا انصح السفير العمادي قبل ان يخصص دعمه، ان يضغط لاجراء اصلاحات اداريه في سلطه طاقه غزه وشركة الكهرباء للتوزيع وشركة الكهرباء للتوليد، وحتى على سلطه طاقه الضفة. والا سيذهب دعمه هباءا منثورا، ومهما دفع لقطاع الطاقة لن يرى ثماره. بل سيرى ان الازمه تتفاقم بدون ان يفهم السبب ومبررات الشركه لا تعد ولا تحصى وسيأخذونه من متاهة لمتاهة اخرى.

ببساطه هذا القطاع محتكر لمجموعه من المتنفذين ويتم التعمد بأقصاء المتخصصين في مجال الطاقة خشيه وصولهم لمنصب عالي. وانا احد ضحاياهم، حيث تم منعي من العمل في مجال الطاقة من عام 1998 بكافه اساليب التحايل وانا حاصله على دكتوراه طاقه وخبيره في مجال تكنلوجيا المعلومات. ومن يعمل لديهم في هذا القطاع غير متخصصين حتى على مستوى البكالوريوس بالطاقة ويتم تعيينهم بالواسطة، ويفتقدون النزاهة والشفافية في تعاملاتهم. هم صراحه خبراء باللف والدوران الذي نرى ثماره اليوم في ازمه الكهرباء، واخشى عليه من اساليبهم. كما ان مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع بحاجه لاعادة تشكيل في كافة عناصره ابتداءا من رئيس مجلس ادارتها الذي يتبع حكومة حركه حماس وياتمر باوامرها.

ويستطيع ان يعود لمقالي الاخير "تسقط ديكتاتوريه الطاقه". ومقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقه وشركات الكهرباء في غزه"
sohilaps69@outlook.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سهيله عمر

إجمالي القراءات: 257,746
المقالات المنشورة: 149
- كيف تجبر شركة الكهرباء للتوزيع الناس على تسويه فاتورة الكهرب ...
- بعض المفارقات بين التوراه والقرءان بخصوص قصص الانبياء ونبذه ...
- بخصوص قرار اجراء الانتخابات المحليه ورفض حركة حماس لها:
- تسقط ديكتاتوريه الطاقه
- تعقيبا على تحقيق قناة الجزيره بخصوص ازمة الكهرباء:
- تعقيبا على المؤتمر الصحفي للدكتور رامي الحمد الله بخصوص ازمه ...
- تعقيبا على قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطين للسفر ...
- البنك العربي يحاصر عملاءه في فلسطين ويمنعهم من فتح حسابات في ...
- لماذ تم احاله د عمر كتانه للتقاعد المبكر؟
- تعقيبا على موقف حكومة الوفاق وسلطة طاقه الضفه من ازمة الكهرب ...
- الي سلطه الطاقه في الضفه .. الا تتخلوا عن صمتكم حيال ازمه كه ...
- الى الكاتب د غازي حمد .. الا تعرف ان تكون كاتبا حرا !!
- اهم توقعاتي لعام 2017
- قرار منع ازدواجيه العمل بين النظريه والتطبيق
- تعقيب على بعض قضايا الساحه: سوء جدول الكهرباء والحكم باعدام ...
- حصاد الاسبوع لاهم الانتقادات التي وصلتني بخصوص قضايا مختلفة
- تعقيبا على التسريب الصوتي للقيادي عزام الاحمد
- تعقيب على بعض قضايا الساحه: المؤتمر السابع واضراب نقابة الاط ...
- فضيحه على اعتاب المؤتمر الاعلامي بالقاهره
- تعقيبا على رفض حركة حماس منح 100 دونم لا نشاء محطة تحليه للم ...

المزيد.....


أخبار عامة
- اكتشاف الكهف الـ12 في قمران وآثار لمخطوطات البحر الميت
- موجة سخرية من "ولاعة الحوثي".. وقرقاش: يتبجح بقدرة ...
- الهند.. تجربة ناجحة لصاروخ قادر على اعتراض أهداف باليستية (ف ...
- رياح شديدة تقلب شاحنة في الولايات المتحدة
- يوسف غربال”لا حياة لمن تنادي والوطن في غمرة الوادي”
- الخناق يضيق على تنظيم داعش بمدينة الباب
- تعز تحتفي بذكرى11فبراير وتؤكد على استمرارية الثوة وبناء الدو ...
- القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية شمالي مديرية المخ ...
- -يد- سانشيز تهدي أرسنال الفوز على هال
- نصر الحريري.. طبيب لرئاسة وفد المعارضة السورية بجنيف

المزيد.....
كتب ودراسات
- حوار مع الناشط الصحافي السوداني فيصل الباقر / ماجد القوني
- التحولات المجتمعية الداخلية الاسرائيلية نحو المزيد من السطوة ... / نايف حواتمة
- ماركسية العرب و انهيار السوفييت / جمال ربيع
- تفاصيل تنشر لأول مرة عن تطورات القضية الفلسطينية / نايف حواتمة
- حوار حول انتخابات البرلمانية في مملكة البحرين / مجيد البلوشي
- بروباجندات الحكام الدينية والسياسية / غازي الصوراني
- الرفيق حميد كشكولي في بؤرة ضوء - حوارات / فاطمة الفلاحي
- الحسن الثاني والمغرب كما يراهما الصحفي الفرنسي / إدريس ولد القابلة
- الدكتور يوسف عزالدين في حوار شامل / وديع العبيدي
- سلامة كيلة في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الماركسية ... / سلامة كيلة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - الى السفير القطري العمادي .. اضغط لاجراء اصلاحات اداريه لقطاع الطاقه قبل الدعم