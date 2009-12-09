

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 16:35

المحور: كتابات ساخرة









زنـّـوبـَـه العـوبـَـه

ميسون نعيم الرومي



زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه – وين افـوس المنهوبـَه؟

أكوام اشهادات اكوام – حطوهه ابإيـد العوبـَه

زنـوبه خاله اتهدي

كافي اوبسچ گعدي

مـَـتـرين السـانچ .. ردي !

*(انعالات اسلاحچ وابطاله) –لاصوره اولا چرچوبه

وين افـوس المنهوبـَه

نـاويـن اتـردّون النـوبـَه ؟

زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه

***

ملاّيـَـه اوچـنـتي اتـگـوليـن – رغـفـان الخبـز اتخبـزيـن

حليـب اوروبه اتروبين – اشجابچ للمجلس تحچـيـن ؟

بغداد بنت المنصور

بنت العلم اوبنت النور

بيهه المرأه چن بـنـّـور

ملفـَوفه جيتي اتهـبعيـن – جوعـّـتوْ الشعب الطيبين

ياشعبي ويـن الحوبه ؟

زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه

وين افـوس المنهوبـَه

***

-(تـتـلمـَّـظ) زنوبه اليوم – بالكرسي تحلم واتدوم

ذليتـوْ الشعب المـَظوم – امحسر دومه اومعـدوم

ياشعبي اصحه اواحذر !

بالإصبع لا تطمغ .. فكـّر!

باعـوْ ارضك والأنهر

جوگة غـربان اوبـوم – نـهـبـوْ ثرواتك بالكوم

زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه

بالشعب العبتـوْ طوبه

وين افـوس المنهوبـَه



زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه

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*(انعالات اسلاحچ وابطاله):- لقد شاهد الجميع الفديوات

التي صورت الشجار في مجلس النواب وهجوم (النايبات) بالأحذية وقناني الماء

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ســــــــــــــتوكهولم

شـــــــــــباط / 2017