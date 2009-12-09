أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ميسون نعيم الرومي - زنّوبَه العوبَه


اخر الافلام











المزيد.....

زنّوبَه العوبَه


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 16:35
المحور: كتابات ساخرة
    


زنـّـوبـَـه العـوبـَـه
ميسون نعيم الرومي

زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه – وين افـوس المنهوبـَه؟
أكوام اشهادات اكوام – حطوهه ابإيـد العوبـَه
زنـوبه خاله اتهدي
كافي اوبسچ گعدي
مـَـتـرين السـانچ .. ردي !
*(انعالات اسلاحچ وابطاله) –لاصوره اولا چرچوبه
وين افـوس المنهوبـَه
نـاويـن اتـردّون النـوبـَه ؟
زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه
***
ملاّيـَـه اوچـنـتي اتـگـوليـن – رغـفـان الخبـز اتخبـزيـن
حليـب اوروبه اتروبين – اشجابچ للمجلس تحچـيـن ؟
بغداد بنت المنصور
بنت العلم اوبنت النور
بيهه المرأه چن بـنـّـور
ملفـَوفه جيتي اتهـبعيـن – جوعـّـتوْ الشعب الطيبين
ياشعبي ويـن الحوبه ؟
زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه
وين افـوس المنهوبـَه
***
-(تـتـلمـَّـظ) زنوبه اليوم – بالكرسي تحلم واتدوم
ذليتـوْ الشعب المـَظوم – امحسر دومه اومعـدوم
ياشعبي اصحه اواحذر !
بالإصبع لا تطمغ .. فكـّر!
باعـوْ ارضك والأنهر
جوگة غـربان اوبـوم – نـهـبـوْ ثرواتك بالكوم
زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه
بالشعب العبتـوْ طوبه
وين افـوس المنهوبـَه

زنـّـوبـَـه اويا زنـّـوبـَـه
----------------------------------------------------------
*(انعالات اسلاحچ وابطاله):- لقد شاهد الجميع الفديوات
التي صورت الشجار في مجلس النواب وهجوم (النايبات) بالأحذية وقناني الماء
------------------------------------------------
ســــــــــــــتوكهولم
شـــــــــــباط / 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميسون نعيم الرومي

إجمالي القراءات: 522,094
المقالات المنشورة: 466
- جانَه اشْباط !
- تجربتي مع الخطوط الجوية العراقية:-
- كتاب قرأته للأديب البروفسور (سامي موريه) عنوانه (بغداد حبيبت ...
- اوباما وترامب
- يالمشيت .. او يالمشيت
- يا وَيْحَهم
- وين انروح ؟
- ولدچ يَمَلْحَه ليش .. دَمْهم تِطَشَّر؟
- صَباح الخير
- سَنة اسباطَعَش
- فَطّومَه
- چنَّه ابطال انهز الدنيه
- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اهديها
- الى فيروز (جارة القمر)
- شارع الرشيد
- الثَوّرَه شَمْس اشموس
- عاشگ يغَنّي يا هوى
- شعر الدارمي (شعر الفرات الأوسط)- غزل البنات
- ياعِراق
- ردت اگلَّك

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ياسمينة بادو: شباط ارهابي يستعملنا كدروع بشرية
- مؤتمرات حزبية في مخاض سياسي عسير
- رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا يلتقي ديبلوماسي مغربي
- الشامي في لقاء بالبرلمان الأوروبي
- جلالة الملك يهنئ الرئيس الإيراني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها ...
- تشارلز بوكوفسكي: البالُ والقلب - إيلاف
- الفنان المقدسي أحمد أبو سلعوم.. 45 عاما في المسرح
- هل تنقلب رأساً على عقب؟: هوليوود، أشهر نجومها مهاجرون -
- الرسم بالكلمات.. فن عربي يتحدى الحوسبة
- قطع فسيفساء مزخرفة من دمشق في متحف لايتون هاوس

المزيد.....
كتب ودراسات
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ميسون نعيم الرومي - زنّوبَه العوبَه