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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - علي زهير الفراتي - هل فجّر النبي وأصحاب النبي أنفسهم بين مشركي مكة؟!!
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هل فجّر النبي وأصحاب النبي أنفسهم بين مشركي مكة؟!!
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - علي زهير الفراتي - هل فجّر النبي وأصحاب النبي أنفسهم بين مشركي مكة؟!!