

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 13:43

المحور: الادب والفن









ضَعي وجهكِ الشاعر اسماعيل جاسم

مُدي غيومَكِ وابتهلي

نثيثَ غيوم الارض بالمزن

لنرى اراجيزَ الضوع تتنزه براكينه

من مخبأ نرجس

من الارداف يندلق

كي نستفيقَ برهة ونفتح خزائن اللؤلؤ

ضعي وجهك في زوايا الجسد

كأني فوق سنام

كالشيخ يعلو وينحدر

أذيبي صقيع حقول البيلسان

لنثقل الرأس ببهجة الجموح

ونبوح صبابة عنفنا بعد المغيب

هنا رحلة الربيع والصيف

فاليعبد العاشق رب هذا الجسد

اِنثرْ على جبهتك صدأ السنين

ودويٌّ طعنات سلاحنا الابيض

شهقات ...

تصاعد رويدها

هزيع الرياح تنزهت بلا اشرعة

ونواقيس قداسنا تعلن النهاية

نغرس مقابض الترجل

ترافقنا عروش الحروف

واجيج اشتعال الحرائق

تعالي مرة اخرى

لننهي دائرة العنف وانسلال الضجر

كلما تأتيك آلهةُ النفي

نسرعُ في الهروب نحو التلاشي

ونلمس الضوء بشهوة الارتقاء