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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مندلاوي - متى يستوعب بعض الكورد أنهم ينتمون لشعب أصيل اسمه الكورد ولوطن عريق اسمه كوردستان!!
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متى يستوعب بعض الكورد أنهم ينتمون لشعب أصيل اسمه الكورد ولوطن عريق اسمه كوردستان!!
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مندلاوي - متى يستوعب بعض الكورد أنهم ينتمون لشعب أصيل اسمه الكورد ولوطن عريق اسمه كوردستان!!