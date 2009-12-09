

نجدت محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 13:19

المحور: كتابات ساخرة









حماية المواطن الامريكي ..

هذه هي اهم شيء ومن واجبات الرئيس الامريكي ..

تريد تنقد ترامب وتتهمه بالعنصرية الدينية !!

وليش يمنع فقط المسلمين !! وليش يدقق بالسجلات المالية للمسلمين !!

الاول مو كل المسلمين !! المسلمين من دول محددة !!

روح الاول حاسب موروثك الديني !!

روح حاسب اهل المنابر اللي ليل نهار يدعون ان تنهار امريكا والغرب !!

روح حاسب الدولة مالتك اللي اما تساعد الارهابيين المتدينين !! او تسهل امورهم !! او تعطيهم شرعية بالوجود بمسميات دينية !!

روح حاسب الحكومة مالتك اللي تنطي جواز السفر بسهولة لاي كان !!

تدرون المبحوح اللي اغتالته اسرائيل كان عنده جواز سفر عراقي رسمي !!

اسألوا نفسكم كم شخص غير عراقي يتم منحه الجواز العراقي !! لاغراض سياسية او غايات دينية !!

من تكون حكومتك تساند منظمات مصنفة دوليا بـ ((ارهابية)) وبشكل علني .. شلون تريد تثق الناس بجواز السفر مال دولتك ؟؟

من يتحرك المليشياويين بالدولة براحتهم وما من محاسب لهم ولتصرفاتهم !!

ومن يكون عندك طن من المليشيات ((الشرعية)) !!

ومن تسن قوانين بدولتك تشرعن وجود المليشيات !!

ومن يكون الوزراء واعضاء البرلمان من الاحزاب التي تمتلك جناح عسكري ((مليشيات)) !!

ومن تفلس ميزانية الدولة لغرض اسناد مليشيات في دول اخرى لغايات دينية !!

ومن تكون سياسة دولتك مرتبطة بما تقرره دولة اخرى تقود دولتك دينيا !!

ومن ما تعرف فلوسك وين تروح ؟؟ والحكومة وين تصرفها ؟؟

من تكون ابسط المناصب ((الادارية والمهنية)) تكون لازم باسناد المليشيات والاحزاب !!

من الاحزاب تمتلك هيئة اقتصادية ترتب امور الخمط !!

من تنهان من قبل ابسط شرطي !!

من تنعلس بسبب بوست من المليشيات !!

من يمنعون برامج النقد للحكومة والاحزاب !!

من يكون البرلمانيين والوزراء يحتكمون للعشائر مو للقانون !!

من يكون الحصول على الجواز العراقي ((مثلن !! )) يتم بسهولة بالرشاوي !!

بداعت كل الحلوات ..

هاي مواصفات دولة لو منظمة ارهابية كبيرة ؟؟

وتزعلون من غير دولة تريد تمنعكم ن دخول اراضيهم وما يثقون بجواز السفر مالتكم !!

مثقفين تالي وكت !!