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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الخالق الفلاح - فشل لغة التهديد والوعيد للرئيس الجديد
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فشل لغة التهديد والوعيد للرئيس الجديد
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الخالق الفلاح - فشل لغة التهديد والوعيد للرئيس الجديد