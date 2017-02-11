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وللرُّوحِ عزفٌ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 12:19
المحور: الادب والفن
    


وللرُّوحِ عزفٌ
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يَرتدي صبحٌ أنوارَهْ
يتعالى صوتُ القيثارهْ
حسُّونًا، صيْفًا، وجدًا يشدُو
يَحكي للغابةِ أفكارهْ
... يتعالَى
يسمُو طَورًا، يَنزلُ تارهْ
فيَميدُ الغُصنُ... وفي شجَنٍ
... يتعالَى تحتَ الشّمسِ صداهُ
يرُدُّ الدُّوري: «دو ! ري !»
فيحنُّ النّبعُ ويشهَقُ سيلاَ:
«سي ! لا !»
وتُقبّل كمَّ الزّهرةِ نَحلهْ
تتمايلُ في دعةٍ وسلامِ
«لا ! مي !»
يَكشفُ، منذهلاً، ربٌّ... أسرارَهْ
يا همسةَ قلبِ العاشقِ دُومي
«دو ! مي !»
خمرًا تُخمدُ نارُهُ نارَهْ
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عبد الرزاق الميساوي
2017/02/11





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - وللرُّوحِ عزفٌ