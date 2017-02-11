

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 12:19

المحور: الادب والفن









وللرُّوحِ عزفٌ

------------

يَرتدي صبحٌ أنوارَهْ

يتعالى صوتُ القيثارهْ

حسُّونًا، صيْفًا، وجدًا يشدُو

يَحكي للغابةِ أفكارهْ

... يتعالَى

يسمُو طَورًا، يَنزلُ تارهْ

فيَميدُ الغُصنُ... وفي شجَنٍ

... يتعالَى تحتَ الشّمسِ صداهُ

يرُدُّ الدُّوري: «دو ! ري !»

فيحنُّ النّبعُ ويشهَقُ سيلاَ:

«سي ! لا !»

وتُقبّل كمَّ الزّهرةِ نَحلهْ

تتمايلُ في دعةٍ وسلامِ

«لا ! مي !»

يَكشفُ، منذهلاً، ربٌّ... أسرارَهْ

يا همسةَ قلبِ العاشقِ دُومي

«دو ! مي !»

خمرًا تُخمدُ نارُهُ نارَهْ

------------

عبد الرزاق الميساوي

2017/02/11