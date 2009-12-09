

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 10:33

المحور: الادب والفن











الشمس تشرق قلت الشمس ما طلعت

من قبل ما قد رأيت الشمس تنتقل

وقد أراني مساقاً والهوى قدري

عانقته دون ان يجتاحني الوجل

اُشقى فيسعد من كانت لشوكته

وخزاً ولي من جحيم الصبر أحتمل

أعيش ما بين جنبيها وفي وطني

في غربة أنا فيه صرت أرتحل

كلّ الدروب الى (روما) مأدّية

وفي دمي يتوارى الفجر والامل

للشمس مركبة لو أطلقت وصلت

وفيك تعيا بنا الاحلام والسبل

يا ربّما قدري يهوى معاكستي

وفي معاكستي الأقدار تنشغل

قد كنت أطلقت جنحي فوق أودية

فما استقرّ بها واد ولا جبل

لكم يسعّر دهري الحرب مذ بلغ

السيل الزبا فرغا في حربها (الجمل)

أعود أحصي حجاراً كم رمى زمني

ومن حجارته النيران تشتعل

قارنت بين صبا عمري صبا زمني

وكيف تنهشني الآفات والعلل

أقوم أقعد مهموماً بفاتنتي

بغداد وهي على أحلامها اقتتلوا

عشاّقها حين تبدو في غلالتها

وفي غلالتها الأيّام تحتفل