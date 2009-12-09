

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 04:06

المحور: الادب والفن









في عيد الحب

أقدم لك نثرات

من نتف حياتي

الممدودة في كل مكان

فوق ثرى الوطن

-

وأهديك - قطع - يدي

كعبوة ناسفة

-

وافتح لك الطريق

بصدري الضيق

كعربة مفخخة

-

وأشق الصف

بتلويحاتي المستميته

من بعيد

كقذائف مدفعية

-

وأرفع الصوت عالياً

بصيحات انفجاراتي المدوية

وأنشج

بصوت مبحوح

كمدافع الهاوون

-

وأنشب ألحاظي الحادة

كإطلاق نار متواصل

على كل شيء حي

-

وأنا شحنة على وشك

الانفجار التلقائي

وقلبي شظية عشوائية

دائرة بالفراغ

نتيجة قصف مفاجئ

بصواريخ سكود

-

وهلعي يجري

في سباق المنية

وألفظ أنفاسي

وبكل أنواع وعتاد

الأسلحة التنكيلية

-

ويدك دياري

وتسوى أسطح المباني

بالأرض

وفوق رأسي

-

وأقدم نفسي

كضحية

للقنابل الفراغية

وكطريدة

للقذائف العنقودية

على جسد شعب

يتلوى بالفلاة الشامية

أعيته الحرية