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عيد الحب


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 04:06
المحور: الادب والفن
    


في عيد الحب
أقدم لك نثرات
من نتف حياتي
الممدودة في كل مكان
فوق ثرى الوطن
-
وأهديك - قطع - يدي
كعبوة ناسفة
-
وافتح لك الطريق
بصدري الضيق
كعربة مفخخة
-
وأشق الصف
بتلويحاتي المستميته
من بعيد
كقذائف مدفعية
-
وأرفع الصوت عالياً
بصيحات انفجاراتي المدوية
وأنشج
بصوت مبحوح
كمدافع الهاوون
-
وأنشب ألحاظي الحادة
كإطلاق نار متواصل
على كل شيء حي
-
وأنا شحنة على وشك
الانفجار التلقائي
وقلبي شظية عشوائية
دائرة بالفراغ
نتيجة قصف مفاجئ
بصواريخ سكود
-
وهلعي يجري
في سباق المنية
وألفظ أنفاسي
وبكل أنواع وعتاد
الأسلحة التنكيلية
-
ويدك دياري
وتسوى أسطح المباني
بالأرض
وفوق رأسي
-
وأقدم نفسي
كضحية
للقنابل الفراغية
وكطريدة
للقذائف العنقودية
على جسد شعب
يتلوى بالفلاة الشامية
أعيته الحرية





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كمال تاجا

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