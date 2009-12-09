

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 04:06

المحور: الادب والفن









أشتاق لك وانت معي

تسكنين قلبي

الذي بين أضلعي

أشتاق لأن أراك

وأنت في بؤبؤ العين

بك يبصر أجمعي

أشتاق أن أتنفسك

وأنت كل أزهاري

أنت ربيعي

كلما حلقت

عالياً في السموات

طفت في سماء دنياك

يا هدوئي

يا مهجعي

كلما أستسلمت لليل

تغزوني ذاكراك في الليالي

فتنير مضجعي

أشتاق لك كل حين

يا تغريد البلابل

يسكن مسمعي

ابقى أهواك

فأنت ألآن

كما كنتِ

دوماً معي