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- أهديك قسمي - قصيدة للشاعرة مليكة الجابري


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 04:04
المحور: الادب والفن
    


على ضفاف عيون
مدينتك الزرقاء
استميل الرياح الغاضبة
أعصف بقرابين مائلة
هدية على أرصفة زرقاء
أهز عرش أنقاض ثمارك
أهديك سفنا سافرت
بكل أوراقك
لكن زفرات عيون المدينة
أغرقتها ببابك
لا تلتفت لخدوش على جدارك
هي كانت شرط من شروط
إغراق زرقة سمائك
لن أستبيح صفاء عطورك
ولن يرحل صوتك
فهو سر وشمه التاريخ
على أمواجك
وانا والقسم سر من أسرارك
تلهث كل الغارقات على أهدابك
ولكن تبقى بحرا يعانق
ما أحببته من أفكارك
و يرسم وجهي دون باقي الأسماء
على صدر مرايا اعتابك
ولن أنسى يوما أن الحياة
لعبة تحملها أسراب الطيور
تاهت بين نشوة الانتظار
على جدارك
--------------------------------
مليكة الجباري /////8/2/2017///العرائش





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - - أهديك قسمي - قصيدة للشاعرة مليكة الجابري