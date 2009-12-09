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الحب وفصول ...... الربيع


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:59
المحور: الادب والفن
    


البذور الطازجة تختزن الحياة
والتي مضى عليها العمر
تحتاج لفرصة حظ
أفكارك التي تزرعها في العقول
أختر لها موسم ربيع
ولا ترم بها لتبحث عن نجاح محتمل
الحب
بذرة جيدة تشتاق لمطر نقي
غير ملوث بالشهوات
ستكون شجرة معمرة
بعد أيام وربما أسابيع ووتمتد لسنين وسنين
هكذا تكتب الحياة سيرتها
في دفتر الذاكرة
قليل من الناس
يدرك الحقيقة
ولكن الكثير منهم
منغمس في لجة الطغيان
يبحث عن فرصة أنتصار
على جثث القلوب المتفحمة
أو التي لا تقبل الخضوع
لمفاهيم السوق
الحب بذرة سماوية
تنبت في الوجدان أولا
وترسل أوراقها للسماء
لتكون صحائف للملائكة الرائعين
يرسمون فيها آيات من مزامير وأحلام كقلوب العصافير
ربيع الحب يستمر طويلا
لكننا نحن البشر
تتشابهت علينا الفصول
فنظن أن كل الأيام ربيع
وكل الأيام خريف
لا صيف هنا
ولا شتاء هناك
العاشقون بصدق
هم أهل الربيع الدائم
وما سواهم إلا أشباه مرضى بداء الملك
دعيني أحبك
كما كتب الجمال قصة الطين الأولى
نموت معا بالحب
ونحيا معا لنشيد مساكن للعشاق
في واد الوجود





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - الحب وفصول ...... الربيع