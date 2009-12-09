

ميادة المبارك

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 20:40

المحور: الادب والفن









_ لِهاث _

شهريارنا اليوم

يأمرُ بذبحِ كل دِيكة المدينة

عندَ الصباح

إذا ما كفّت عن الصِياحِ المُباح

يوّزعُ لحومها بالتساوي على سكانِ المدنِ المجاورة

ليبيتَ أصحابها جِياعاً

شفاهِهم البيضاءُ تتلمظ فاغرةً

يتأمّلون بأنَّ هنااااااكَ

دِيكة كثيرة تسرحُ في مدينتِهم الخضراء

وريشاً وفيراً

يكفي لحشو كل وسائدِ أحلامهم الندّية

ولو

ببعضٍ

ولو ببعضٍ من الأمنيات