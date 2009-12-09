أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميادة المبارك - _ لِهاث _


اخر الافلام











المزيد.....

_ لِهاث _


ميادة المبارك
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 20:40
المحور: الادب والفن
    


_ لِهاث _
شهريارنا اليوم
يأمرُ بذبحِ كل دِيكة المدينة
عندَ الصباح
إذا ما كفّت عن الصِياحِ المُباح
يوّزعُ لحومها بالتساوي على سكانِ المدنِ المجاورة
ليبيتَ أصحابها جِياعاً
شفاهِهم البيضاءُ تتلمظ فاغرةً
يتأمّلون بأنَّ هنااااااكَ
دِيكة كثيرة تسرحُ في مدينتِهم الخضراء
وريشاً وفيراً
يكفي لحشو كل وسائدِ أحلامهم الندّية
ولو
ببعضٍ
ولو ببعضٍ من الأمنيات





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميادة المبارك

إجمالي القراءات: 202,302
المقالات المنشورة: 150
- _ مُزنة _
- _ نبضة _
- _ إضمامة _
- ورقة نقدية / منهجية الخطاب الشعري أفكار وتصورات الشاعرة مياد ...
- _ مُشاكَسة _
- _ الهوّة _
- _ سَمر _
- _ إجتراح الصبر _
- _ رؤية _
- _ حبلُ الودّ _
- _ المعنى التكويني لفكرة النص/قراءة نقدية لنص(أتوقك..قوس قزح ...
- _ نُوتة مُعلّقة _
- للبردي عُرس
- _ العزف الأخير _
- -الصرخة _
- _ السِفر _
- _ تجارب شعرية عراقية شبابية في الساحة رؤية تختلف في الطرح/ ل ...
- _ العصماء _
- - شهيد محرابه _
- _ أربعة شموس عراقية على طريق نازك الملائكة _ بقلم الاديب الق ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الروسي ماخاتشيف يهزم الأمريكي لينبز في الفنون القتالية المخت ...
- نجوم السينما يفدون على لندن لحضور حفل جوائز -بافتا- 2017
- توتر امني حاد بمطار عدن الدولي والاباتشي تستهدف طقما عسكريا ...
- أمينة بوعياش تسلم أوراقها كسفيرة فوق العادة لرئيس لاتفيا
- العمارة العراقية ومهام التوثيق -
- القيلولة تنمي القدرات اللغوية للأطفال
- الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الأدبي تحتفي بإبداع المرأة
- معرض بلندن لخمسة قرون من تاريخ الروبوتات
- صحيفة في الدومينيكان تنشر خبرا عليه صورة مزيفة لترامب
- «بائع متجول» الإيراني يحقق إيرادات كبيرة في السينما العالمية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميادة المبارك - _ لِهاث _