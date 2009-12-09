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_ مُزنة _


ميادة المبارك
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:58
المحور: الادب والفن
    


_ مُزنة _
قاصداً لعيونكِ متاهاتٍ يُسقطها جنح الليلِ
خافراً يعدو وحيداً
لعريِش طلّتكِ التي تتهيبها العيون
فغور جرحِه يقطنُه إتجاه مفقود
لهُ من بقايا الزمن ساعة رملية مُعطّلة
تعملُ لنصف الوقت
وتترك نصفها الاخر
يشييييييييخ
على سفحكِ المُغرّدِ
بألفِ قصيدةٍ
وهِجاء





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ميادة المبارك

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