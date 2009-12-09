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الانبطاحة الجديدة المنتظرة لنظام الملالي


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يمتلك نظام الملالي في إيران، طرق و اساليب فريدة من نوعها في تنفيذ سياساته و أجندته و مخططاته المختلفة سواء في داخل إيران او في دول المنطقة، حيث إن المهم لهذا النظام هو أن يحقق غاياته و أهدافه و لذلك يمنح لنفسه کامل الحق في أن يستخدم أية وسيلة او اسلوب من أجل ذلك.
هذا النظام ومن أجل إثارة حالة من عدم الاستقرار أيام کان الجيش الامريکي متواجدا في العراق، قام بتدبير حادثة تفجير مرقدي الامامين العسکريين في سامراء و التي أکدها قائد الجيش الامريکي وقتئذ في العراق، مثلما إنه إستخدام حماية المراقد المقدسة في سوريا و العراق من أجل تجنيد المرتزقة من مختلف أنحاء العالم و إرسالهم الى هذين البلدين، کما إنه کان يقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في داخل إيران و يتهم منظمة مجاهدي خلق بذلك من أجل ذلك من أجل تشويه سمعتها لأهداف و غايات مبيتة وان حادثة مرقد الامام الرضا بمشهد نموذج من هذه العمليات.
عمليات الاغتيالات المتسلسلة التي قام بها النظام في العقد الاخير من القرن الماضي و إستهدف من خلالها معارضيها و الفنانين و المثقفين و النخب السياسية و الاجتماعية ثم زعم بعد ذلك إن ثمة مسٶول في وزارة الامن قد قام بذلك من تلقاء نفسه! وکذلك فإن رش الاسيد على النساء او طعنهن بالمدي و من ثم تبرير تلك الجرائم بإن شاب مختل قد قام بذلك علما بإن الجرائم تلك جرت في طهران و إصفهان و کرمانشاه و غيرها، ولذلك فإن کل شئ يمکن توقعه من هذا النظام الميکافيلي من قمة رأسه الى أخمص قدميه.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الايراني بمختلف شرائحه من الاوضاع المعيشية الصعبة، وخصوصا الموظفين منهم الذين يسعون للبحث عن عمل ثاني من أجل تمشية أمورهم المعيشية المتعثرة، فإن النظام وعوضا عن تحسين أوضاعهم(خصوصا بع إبرام الاتفاق النووي)، فإن هذا النظام يبادر الى تطوير قدراته الصاروخية و يصرف أموال و ثروات الشعب الايراني على تعزيز و تقوية أجهزته القمعية و على رأسها الحرس الثوري المکروه من جانب الشعب الايراني و شعوب المنطقة ذلك إن دوره کان دائما يسير بإتجاه زرع الموت و الرعب و الدمار أينما حل، وفي الوقت الذي على هذا النظام أن يجد ثمة طريقة و اسلوب من أجل تغيير اسلوبه المتخلف و غير المناسب لهذا العصر کي يجنب الشعب الايراني المشاکل و الازمات التي هو في غنى عنها، فإنه يرکز على التصعيد و إبراز العضلات و إستعراض القوة، رغم إنه وعند أول تحذير جدي له يبادر فورا کعادته دائما الى الانبطاح و الرضوخ الى المطالب الدولية، وإن الايام بيننا لنصحو ذات يوم على نبأ الانبطاحة الجديدة لهذا النظام.





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فلاح هادي الجنابي

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المقالات المنشورة: 743
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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - الانبطاحة الجديدة المنتظرة لنظام الملالي