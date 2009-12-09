أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شيماء رابحي - تقدم الغرب و تراجع العرب


اخر الافلام











المزيد.....

تقدم الغرب و تراجع العرب


شيماء رابحي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العرب أين العرب ؟ سؤال يطرح نفسه بشدة , إلى متى سيظل العرب نائمون في سبات ليس له نهاية فصدق الشاعر معروف الروصافي حين قال : يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم, و ناموا و لا تستيقظوا ما فاز إلا النوام, و تأخروا عن كل ما يقتضي أن تتقدموا... , اجتماعات و مؤتمرات تعقد دون جدوى,دون أي فائدة تذكر, رؤساء ليست لديهم ذرة رحمة , يظهرون في قنوات التلفاز دون حشمة, إلى متى سيظل العرب يتحسرون على بلدانهم, سوريا بلاد الحضارة العريقة ’ العراق حضارة بلاد الرافدين ’ مصر حضارة الفراعنة , فلسطين أرض القدس أرض المسلمين و حضارتهم . اليهود دمروا حضارتنا و قتلوا المسلمين نساءا ة أطفالا و رجالا , إسرائيل ذكية حتى في حربهم ضد العرب فهم يستهدفون الحضارات العريقة التي تشكل فخرا للعرب , لكن أين هذا الفخر ؟ذهب مع حرب إسرائيل ضد العرب , دهب مع الشهداء اللذين واجهوا إسرائيل بكل روح عربية , كم مرة رأينا طفلا يصرخ من شدة ألمه , كم مرة شاهدنا اما تبكي لشدة مرارة فقدان فلده كبدها , أصبحنا نعتاد رؤية هذه الشاهد المؤلمة , ترى ما دور المسؤولين العرب , مشكاة العرب الأساسية تكمن في التخلي على الأخلاق و الصفات التي تميز العرب , أين نحن من العروبة . أصبحت أتخوف و بسدة من المستقبل , لآن حال العرب لا يطمئن البتة , ترى ما الذي ستأتي به إسرائيل أكثر من هذا , و أمريكا كذلك , الشعب هو الوحيد الذي يشعر بالمعاناة اقل ما يقال عنها إنها بائسة , إلى متى سيضل العرب في سبات عميق , هل العرب أصبحوا عديمي الإحساس لدرجة إنهم صاروا معتادين على رؤية شعبهم يتدمر و ينهار شيئا فشيئا , حضارات عريقة تتحطم أمام أعيننا و هم في جمود دون حراك , ما ذنب طفل يحق له إن يعيش و يتعلم و يهنأ بحياة سعيدة مستقرة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيماء رابحي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- حلم ممتع
- الحزن
- الموت

المزيد.....


أخبار عامة
- اهتمام في صحف عربية باحتمال تصنيف أمريكا للإخوان المسلمين كج ...
- عشيرة القطاطوة تكرم طلابها بخانيونس
- آبي وترامب يمضيان عطلة نهاية الاسبوع مع الغولف والتباحث بأمو ...
- بريطانيا تغلق ملف انتهاكات عسكريين لها في العراق
- ما علاقة ابن تيمية بابن عاقول؟ فريق Tech 4 Peace يجيب عن الس ...
- آبي وترامب يمضيان عطلة نهاية الاسبوع مع الغولف والتباحث بأمو ...
- هادي يتعهد في ذكرى الثورة باستعادة الدولة اليمنية
- سباق مع الزمن لإنقاذ مئات الدلافين على شواطئ نيوزلندا
- هولندا.. ضبط كمية من المواد كافية لتصنيع مليار من حبوب النشو ...
- ناسا تطور حاسوبا إليكترونيا يعمل في أقسى الظروف المناخية

المزيد.....
كتب ودراسات
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شيماء رابحي - تقدم الغرب و تراجع العرب