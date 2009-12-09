

عيسى محارب العجارمة

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بسم الله الرحمن الرحيم

خاص- عيسى محارب العجارمة – شعب العراق يتمثل اليوم نشيد النجاة لبرومثيوس الاغريقي ( سأعيش رغم ضراوة الاعداء ، كالنسر فو القمة الشماء ) ، وقول معروف الرصافي :( لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن ) .



ولأن أول من لبس العقال هم أهل العراق ، فقد قال احدهم الابيات التالية ملخصا تاريخ وطنه ، بالفترة التي تلت الغزو على يد المجرم بوش الصغير، بمساعدة الجارة الشريرة ايران ، وكثير من اغبياء واغنياء العرب ، وصديقنا الكاكة الكردي وقبلهم وبعدهم اسرائيل ، التي عاثت فسادا به سيكشف التاريخ عن خباياه وخطورته :-



يا وطن دكيت بابك يا وطن باب الوطن مقفول ... دكيت رقمك يا وطن رقم الوطن مشغول

شنهو اليشغلك يا وطن فدوة رحتلك كول ... جاوبني بصوته العذب ولسانه المعسول

مذبوح اني من الالم يا وليدي مو مشغول ... الجلبي فدوه للجلب والجعفري مخبول

وصولاغ باقر هل الجرو صار العفو مسؤول ... وشهبور لازك بالعرب اني الربيعي يكول

والمالكي ما له فعل بس للعجم مفعول ... ومنشار عمار الحكيم ياكل صعود نزول

عمايم امتلى هالبلد وسبح وعبي ونعول ... صار اللطم طول السنه وبعاشور وبايلول

والكاكه يعلس بالوطن حقي وحصتي يكول ... اليهودي يلعب بيه لعب والعجمي يصول ويجول

الشعب سد بابه وكعد من الظلم مذلول ... والي فتح بابه وطلع مخطوف لو مقتول

كل هذا وتكلي اشعجب باب الوطن مقفول ... كل هذا وتكلي شعجب ليش الرقم مشغول



يذكر أنه صبيحة الجمعه عبرت البارجة جورج بوش عباب البحر الابيض المتوسط في طريقها للخليج العربي بترجمة صريحة لتصريحات الرئيس الامريكي ترامب الذي هاجم فيها ايران وبرنامجها النووي واعترف صراحة بخطأ غزو العراق وقريبا ستهرب الفئران التي وصلت على الدبابة الامريكية عام 2003 من سفينة العراق عراق الائمة والعروبة لا العجم .

سيهرب السياسيون الفاسدون الذين عاثوا بالعراق قتلا وتدميرا ونهبا وفسادا ونصبا واحتيالا و(قشمرة )، وعلى الشعب العراقي ان ( يكضوا ) على النشالين الذين نهبوا الوطن قبل ما ( يطفروا لغير مجان ) وقبل ان تهرب الفئران من السفينة .



فهم جميعا ماضي قذر وحاضر نجس وقبل ما نقول ( واحد طفر وواحد عبر ) ، فواحدهم (يخمط) كفن الميت وهم من نهب المال العام ، فللشعب العراقي الحبيب نقول ، والى كل القوى الوطنية والقومية والاسلامية المناهضة للعملية السياسية وعملاؤها وبيادقها وأدواتها في العراق ..



لا تصدقوا بعض الاكاذيب المزعومة التي قد يلقيها ساسة العراق الفاسدون .. فمصادرة الاموال في البنوك الامريكية كذبة اطلقها ساسة العراق انفسهم .

فهؤلاء لم يضعوا اموالهم في امريكا وانما في بلدان اخرى .. ولكن امريكا تعلم اين سرقت وذهبت الاموال العراقية ( ثروات الشعب ) .



احذروا الاحتواء تحت اي مسمى او اي شعار من بيادق العملية السياسية .. اصبروا وصابروا ايها الاحرار وأجتمعوا على كلمة سواء فما النصر الا صبر ساعه ..

وقد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي ..

اللهم اشهد اللهم اني بلغت ..