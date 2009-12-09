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اله مرتشي باع إلوهيته بحمل رضيع..صموئيل الأول .. صحاح 7


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


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اله مرتشي باع إلوهيته بحمل رضيع..صموئيل الأول .. صحاح 7


الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 7


1 فجاء اهل قرية يعاريم و اصعدوا تابوت الرب و ادخلوه الى بيت ابيناداب في الاكمة و قدسوا العازار ابنه لاجل حراسة تابوت الرب* 2 و كان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم ان المدة طالت و كانت عشرين سنة و ناح كل بيت اسرائيل وراء الرب* 3 و كلم صموئيل كل بيت اسرائيل قائلا ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الالهة الغريبة و العشتاروث من وسطكم و اعدوا قلوبكم للرب و اعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين* 4 فنزع بنو اسرائيل البعليم و العشتاروث و عبدوا الرب وحده* 5 فقال صموئيل اجمعوا كل اسرائيل الى المصفاة فاصلي لاجلكم الى الرب* 6 فاجتمعوا الى المصفاة و استقوا ماء و سكبوه امام الرب و صاموا في ذلك اليوم و قالوا هناك قد اخطانا الى الرب و قضى صموئيل لبني اسرائيل في المصفاة* 7 و سمع الفلسطينيون ان بني اسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة فصعد اقطاب الفلسطينيين الى اسرائيل فلما سمع بنو اسرائيل خافوا من الفلسطينيين* 8 و قال بنو اسرائيل لصموئيل لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين* 9 فاخذ صموئيل حملا رضيعا و اصعده محرقة بتمامه للرب و صرخ صموئيل الى الرب من اجل اسرائيل فاستجاب له الرب* 10 و بينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل فارعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين و ازعجهم فانكسروا امام اسرائيل* 11 و خرج رجال اسرائيل من المصفاة و تبعوا الفلسطينيين و ضربوهم الى ما تحت بيت كار* 12 فاخذ صموئيل حجرا و نصبه بين المصفاة و السن و دعا اسمه حجر المعونة و قال الى هنا اعاننا الرب* 13 فذل الفلسطينيون و لم يعودوا بعد للدخول في تخم اسرائيل و كانت يد الرب على الفلسطينيين كل ايام صموئيل* 14 و المدن التي اخذها الفلسطينيون من اسرائيل رجعت الى اسرائيل من عقرون الى جت و استخلص اسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين و كان صلح بين اسرائيل و الاموريين* 15 و قضى صموئيل لاسرائيل كل ايام حياته* 16 و كان يذهب من سنة الى سنة و يدور في بيت ايل و الجلجال و المصفاة و يقضي لاسرائيل في جميع هذه المواضع* 17 و كان رجوعه الى الرامة لان بيته هناك و هناك قضى لاسرائيل و بنى هناك مذبحا للرب*

تعليق..


بعد أن أعاد الفلسطينيون تابوت عهد الرب الى الإسرائيليين تم وضعه في بيت ابيناداب في الاكمة وكلفوا ابن العازر بحراسته ..فبقي تابوت الرب في يعاريم عشرون عاما ..قال صموئيل لبني إسرائيل أن كنتم تحبون الرب فنزعوا من بينكم الآلهة الغريبة البعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده يخلصكم من الفلسطينيين.... فجمع صموئيل بني إسرائيل في المصفاة للصلاة والصيام .. ولما سمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل تجمعوا في المصفاة تقدموا نحوهم فخافوا منهم .. فاخذ صموئيل حملا رضيعا واصعده محرقة للرب وهناك دعاه لنصرة إسرائيل فستجابه له .. بينما صموئيل في المحرقة تقدم الإسرائيليون صوب الفلسطينيين وهزموهم في بيت كار .. فاخذ صموئيل حجرا و نصبه بين المصفاة والسن ودعا اسمه حجر المعونة و قال الى هنا أعاننا الرب.. أما المدن التي استولى عليها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إليهم من عقرون الى جت ..وأقام صموئيل صلحا بين إسرائيل و الاموريين وسخر كل أيام حياته لإسرائيل.. وكان يذهب كل سنة لزيارة بيت أيل و الجلجال و المصفاة وقضي لإسرائيل كل الأمور الدينية.. فرجع الى الرامة وهناك بنا مذبحا للرب



الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 7

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=7





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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - اله مرتشي باع إلوهيته بحمل رضيع..صموئيل الأول .. صحاح 7