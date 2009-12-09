

انتهى العالم القديم و العالم فى اكثر المراحل خطورة فى التاريخ المعاصر!

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







انتهى العالم القديم و العالم فى اكثر المراحل خطورة فى التاريخ المعاصر!

سليم نزال



منذ صلح ويستفاليا فى عام 1648 ساد العالم نظام دولى جديد بعد الحروب التى دمرت اوروبا .و التى كان بدايتها مع الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية والامبراطورية الرومانية المقدسة ,و لاحقا امتد الصراع الدينى فى ما عرف بحرب الثلاثين عاما التى ظهرت فيها تيارات مسيحية بدات كحركة اصلاح مثل البروتستانتية و الكالفينية و صراعاتها مع الكنيسة الكاثوليكية .كان الشعار الدينى تقريبا هو ذاته لدى الفريقين المتصارعين ( الله معنا, ومريم معنا ).و ظل الاثر الدينى موجودا حتى عهود قريبة ففى الحرب العالميةالاولى حيث كتب على احزمة الجنود الالمان ( الله معنا ).



لكن الصراعات التى جاءت فى اوقات لاحقة كانت اكثر من اجل الهمينة على اوروبا (الحروب النابليونية) وكذلك الصراعات التى جرت حول اقتسام العالم الجديد بين اسبانيا و فرنسا و انكلترة.ثم الحرب العالمية الاولى التى جرت على اسس قومية ,و الحرب العالمية الثانية التى جرت على اسس ايديولوجية.و اخيرا الحرب الباردة التى كان ميدانها العالم كله و التى جرت بين المعسكرين الراسمالى و الشيوعى و انتهت بانتصار المعسكر الراسمالى لكن بدون ان ينتج عنه فى راى نظام دولى جديد .





و نحن نسنخدم تعبير النظام الدولى الجديد فى وصفنا لمراحل سابقة ببعض التحفظ لانه كان فى حقيقة الامر نظام غربى بالدرجة لكنه يصبح دوليا بحكم قوة و نفوذ الغرب فى العالم.لكن فى الوقت الحاضر بات من الصعب على سبيل المثال الحديث عن نظام دولى جديد بدون اعتبار لقوى اسيوية كبيرة مثل الصين.



نحنالان فى مرحلة التطرف و الفوضى التى تسود العالم حيث يعيش العالم اخطر

مراحله حسب المؤرخ البريطاني اريك هاوبزمان. و من ملامح هذه المرحلة ظهور تيارات الفاشية الاسلاموية فى الشرق الاوسط و كذلك انبعاث قوى للتيارات اليمينية الغربية خاصة فى اوروبا .

و مع وصول ترامب الى السلطة فى الولايات المتحدة بدات تظهر ملامح خطاب صراع دينى خاصة بعد الدعم الذى تلقاه من الكنائس البروتستانية .و الذى يتابع ما يكتبه ستيفان بانون احد الاستراتيجين المحيطين ب ترامب يعرف كيف تفكر الادارة الجديدة فى العالم وهو تفكير عبرعنه ترامب عدة مرات حيث يرى ان الاسلام يشكل خطرا على ما يسمى بالحضارة اليهودية المسيحية مثلما هو واضح فى الاجراءات التى اتخذها بمنع مواطنين من سبعة بلاد اسلامية الدخول الى امريكا , و هو اجراء غير مسبوق يلقى مقاومة من القوى الامريكية و الاوروبية التى تدرك خطورة هذا التفكير على العلاقات الدولية .



قد تكون الصورة فى اوروبا اقل حدة لكن من يتابع كتابات التيارات اليمينية يعرف تماما اننا ماضون باتجاه مرحلة صراعات قد تاخذ طابعا دينيا الى حد ما خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان غالبية المهاجرين فى اوروبا من المسلمين و تعابير مثل الاسلاموفوبيا ظهرت فى الاعوام العشرين الاخير كاحدى التعبيرات عن تطور الامور فى هذا الاتجاه . و يوجد فى كل دولة اوروبية تقريبا حركات شعبوية يمينية قد تكون الاقوى فى فرنسا لكنها تمتد وتقوى كل يوم مستفيدة من التهويل الذى احاط بوصول اعداد كبيرة من اللاجئيين حيث غالبيتهم مسلمين و حملة تخويف من اسلمة اوروبا كما استفادت من اعمال الارهاب الاسلامى الذى حصل فى اوروبا و ايضا من الاضطهاد الذى تعرض لع المسيحيين العرب على يد جماعات الارهاب الاسلاموى.



ونحن نرى ملامح انكفاء و تفكك بدات مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى و هو امر دعمه ترامب بوضوح و سر بوتين بكل تاكيد.

لكن لا يمكن ان تكتمل الصورة بدون معرفه ان هذه الاجواء تتشكل فى ظل ازمات اقتصادية و اجتماعية فى اوروبا و ازدياد الفقر و البطالة المرتفعة فى معظم دول اوروبا ,و كلها تساهم فى تقوية النظرة العنصرية و الانكفاء على الذات و اضعاف القوى اليسارية و حتى اليمينة المعتدلة.

فى الواقع بدا الصراع الدينى فى الشرق الاوسط قبل ان يكون فى اوروبا .فتحت شعارات( الحسين و كربلاء) الخ التى يقابلها شعارات ( الروافض الملحدين) الخ يجرى صراع دموى فى عدة امكنة فى الشرق الاوسط.

لذا نحن فى الواقع ازاء صراعين فى الوقت نفسه صراع دينى اسلامى مسيحى تتشكل معالمه فى امريكا و اوروبا و صراع دينى سنى شيعى نراه امامنا الان فى الشرق الاوسط.

فى نهاية المقال فان السؤال الذى يطرح نفسه اذا كان النظام الدولى الجديد يخرج عادة من رحم حروب و صراعات هل نحن مقدمين على حروب و صراعات قبل تشكيل نظام دولى ؟.انه سؤال قد لا يكون من السهل الاجابة عليه لكن انطلاقا من اجواء الاحتقان العالمية التى نراها الان يبدو ان العالم متجه نحو صراعات قد يغلب عليها البعدين الثقافى و الدينى خاصة فى ظل انتشار ظاهرة التطرف و الكراهية.الامر الذى يلقى مسوؤلية اكبر على كاهل القوى العقلانية و المعتدلة عسى ان تنجح فى بلورة نظام عالمى يبعد شبح الحروب و يساهم فى صنع مستقبل امن لللاجيال القادمة.









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