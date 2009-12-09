

مها الجويني

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:09

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









رفقا بها و مهلا ، السنا ممن أستوصى نبيهم بالنساء ؟

ام هو حديث شريف نرويه وراء الامام و خارج المساجد نفعل ما نشاء ، كغيره من احاديث السلام و حسن الجوار و احترام اختلاف الالسن و لا افضلية لعربي على أعجمي الا بالتقوى .

الا تعلمون ان نبي العرب أحب العجم و جعل من ذلك الحبشي مؤذنا و من بلاده مسرى لصحابته ؟

فباي حق تكفرون من ينتمي لغير العرب ؟

وباي حق تنكرون على الآخرين حق الحياة ؟

و باي جرم تحاسب اليوم سناء المنصوري ؟

اخبروني علني لا اعرف صاحبة القلم الحر تلك الشامخة كنخيل زوارة .

عفوا سادتي ، ايزعجكم ذكر زوارة و يفرن و لبدة و قورينا ؟

عفوا ، سناء من رحم من تلك الحضارات حيث روى هيرودوت للإغريق اخبار الليبو اجداد سناء ذلك الشعب الذي انتمى للحرية و سُميت به ليبيا الحديثة ، ارض الليبو ، ارض سناء و ارضي انا ايضا فليبيا مهد حضارتنا و من ليبيا عرفت تونس المقامات الغنائية و من ليبيا زارنا عبد السلام الأسمر و انتسب اجدادي اليه و شيدنا زواياه عند جبل غزوان و قلنا : بابا الأسمر حضرتو منصوبة !

عفوا سادتي ، اذا قلنا ان ليبيا مرسومة قبل بترول العرب و قبل الفاتح و قبلكم و قبلنا جميعا .

هي الضاربة في القدم و هي التي اليها سناء تنتسب .

ليبيا الجريحة كما سناء ، تشتهي السلام و قليلا من الحب .

لا يمكنكم ان تحبو ا شريتكم في الوطن ؟

من حمل اَهلها السلاح ضد الطغاة و من شاركتم الحزن على الضحايا و على صوتها في ميدان طرابلس وفي كل شوارع البلاد .

آلا يوجد في ذاكرتكم بعض المشترك ؟

كالسماء و الارض و الشهداء .

فأمام الجلادين كلنا سواسية ، طلقات الغادرين لا تفرق بيننا ، كلنا هدف واحد في مرمرى الطغاة .

و يبقى السؤال باي جرم تحاسب ابنة البلد ؟

هل بالخيانة ؟ ام بقتل الأبرياء ؟

فكروا قليلا قبل إلقاء التهم .

رفقا بسناء المنصوري و مهلا !