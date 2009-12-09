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رفقا بسناء المنصوري


مها الجويني
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


رفقا بها و مهلا ، السنا ممن أستوصى نبيهم بالنساء ؟
ام هو حديث شريف نرويه وراء الامام و خارج المساجد نفعل ما نشاء ، كغيره من احاديث السلام و حسن الجوار و احترام اختلاف الالسن و لا افضلية لعربي على أعجمي الا بالتقوى .
الا تعلمون ان نبي العرب أحب العجم و جعل من ذلك الحبشي مؤذنا و من بلاده مسرى لصحابته ؟
فباي حق تكفرون من ينتمي لغير العرب ؟
وباي حق تنكرون على الآخرين حق الحياة ؟
و باي جرم تحاسب اليوم سناء المنصوري ؟
اخبروني علني لا اعرف صاحبة القلم الحر تلك الشامخة كنخيل زوارة .
عفوا سادتي ، ايزعجكم ذكر زوارة و يفرن و لبدة و قورينا ؟
عفوا ، سناء من رحم من تلك الحضارات حيث روى هيرودوت للإغريق اخبار الليبو اجداد سناء ذلك الشعب الذي انتمى للحرية و سُميت به ليبيا الحديثة ، ارض الليبو ، ارض سناء و ارضي انا ايضا فليبيا مهد حضارتنا و من ليبيا عرفت تونس المقامات الغنائية و من ليبيا زارنا عبد السلام الأسمر و انتسب اجدادي اليه و شيدنا زواياه عند جبل غزوان و قلنا : بابا الأسمر حضرتو منصوبة !
عفوا سادتي ، اذا قلنا ان ليبيا مرسومة قبل بترول العرب و قبل الفاتح و قبلكم و قبلنا جميعا .
هي الضاربة في القدم و هي التي اليها سناء تنتسب .
ليبيا الجريحة كما سناء ، تشتهي السلام و قليلا من الحب .
لا يمكنكم ان تحبو ا شريتكم في الوطن ؟
من حمل اَهلها السلاح ضد الطغاة و من شاركتم الحزن على الضحايا و على صوتها في ميدان طرابلس وفي كل شوارع البلاد .
آلا يوجد في ذاكرتكم بعض المشترك ؟
كالسماء و الارض و الشهداء .
فأمام الجلادين كلنا سواسية ، طلقات الغادرين لا تفرق بيننا ، كلنا هدف واحد في مرمرى الطغاة .
و يبقى السؤال باي جرم تحاسب ابنة البلد ؟
هل بالخيانة ؟ ام بقتل الأبرياء ؟
فكروا قليلا قبل إلقاء التهم .
رفقا بسناء المنصوري و مهلا !





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مها الجويني

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مها الجويني - رفقا بسناء المنصوري