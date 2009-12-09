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ام نواف القيسي الى الخلود


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 02:58
المحور: القضية الفلسطينية
    


ام نواف القيسي الى الخلود
محمود فنون
10/2/2017م
ام نواف غادرتنا ونحن جزء منها وهي جزء من تركيبة
او توليفة النضال ومعلم من معالم المخيم ورمز من رموزه.
كانوا يقولون قاعدة من قواعد المكان.
هي ام المناضلين ومن اسرة كلها مناضلين .
الأم هي الأيقونة التي نقف امامها كحارسة وداعمة وحليفة وامينة على الأسرار وعنوان الدفء والحنان .
انتن ايها الأمهات وانتن بالأخص امهات الإنتفاضة وبأخص الأخص امهات المخيم دون ان انتقص شيئا من حق وتقدير الأخريات : أنتن والغاز والمطاردات في شوارع المخيم .. انتن واللحاق بالجنود لمحاولة تخليص الأولاد من بين ايديهم .. انتن ومواجهة الجند حينما يقتحمون المخيم وتقفن في المدافعة والصد ..
يا ايها الأمهات
يا ايها الأمهات
من يستطع ان يوفيكن جزءا يسيرا من التعبير عن استحقاقكن
عن الخوف
عن السهر
عن الدمع
والآهات
عن المطاردة من سجن لآخر والمشاركة المشاركة المشاركة
واطعام كل الصحاب في كل وقت في الليل وفي النهار
هناك اشياء لا تشترى
وهذه اشياء لا نستطيع ايفائها حقها
إننا نستطيع ان نقول
الأم هي الوفاء وهي الحليفة والشريكة
نستطيع ان نقول أننا نعرف قيمة الأم
عاشت ام نواف وام غسان
عاشت الأمهات البطلات
عاشت كل ام كانت مثل ام نواف





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محمود فنون

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