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الأحداث تتكلم (22)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 17:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


• عندما تهنيء أحدهم بعيد الحب، تكتشف أنه يعرف معنى العيد، أكثر مما يعرف معنى الحب!
• الكل يحب، الاختلاف في نوع الحب!
• أنت، ما تحب!
• وضعنا الحب في "عيد"، ولم ندعه ينمو!
• كان عند البعض "حب"، لكنه الآن انتهى.. وأصبح "بح"!
• الحب، هو القاتل الوحيد الذي لا يُحاكم!
• ماذا ينتفع الانسان لو ربح الشهرة وخسر اخلاقه؟!
• لا قيمة لإنسان؛ عندما نُقدّر رسم الفنان، أثمن من رسم الخالق!
• الليل، ترنيمة الألم. والصباح، أغنية السعادة!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (22)