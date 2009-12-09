

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 17:11

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









• عندما تهنيء أحدهم بعيد الحب، تكتشف أنه يعرف معنى العيد، أكثر مما يعرف معنى الحب!

• الكل يحب، الاختلاف في نوع الحب!

• أنت، ما تحب!

• وضعنا الحب في "عيد"، ولم ندعه ينمو!

• كان عند البعض "حب"، لكنه الآن انتهى.. وأصبح "بح"!

• الحب، هو القاتل الوحيد الذي لا يُحاكم!

• ماذا ينتفع الانسان لو ربح الشهرة وخسر اخلاقه؟!

• لا قيمة لإنسان؛ عندما نُقدّر رسم الفنان، أثمن من رسم الخالق!

• الليل، ترنيمة الألم. والصباح، أغنية السعادة!