

حوار حول شخصية -النبي- محمد وصحة نبوته وقرآنه!

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 17:10

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







حوار حول شخصية "النبي" محمد، وصحة نبوته، وقرآنه!

يوم 2 شبط 2017 قام الاستاذ عبود الدراجي، وعلى موقعه في الفيس بوك باعادة نشر مقال لصباح ابراهيم بعنوان "القرآن كتاب لحل مشاكل محمد الخاصة" من يوم 1شباط 2017 نقلا عن موقع "مفكر حر" وقد جرت تعليقات، وتعقيبات على الموضوع. الذي يهمني هو الحوار الفكري المعلوماتي، الذي دار بيني وبين الاستاذ عادل برازي بروح منفتحة بعيدة عن التشنج. احببت جمع الحوار في عرض خاص املا من المختصين، والباخثين الادلاء بدلوهم، وتصحيح ما ورد في حيدثي، او حديث الاخ عادل فانا لست باحثا، ولا مختصا بالتاريخ الاسلامي بقدر اطلاعي البسيط على ىنتف من الكتابات عن الموضوع تسند موقفي الانتقادي من الدين. اعتقد، واتمنى ان الحوار، والجدل، والنقاش سيستمر مع الاخ عادل لان الموضع شيق، ومهم، وآني، ومتشعب، ومثير للجدل ايضا. لهذا اتمنى ان يسعفنا المختصون بملاحظاتهم، كي نستفيد انا، اوالاخ عادل من خبرة، ومعلومات الاخرين باسلوب اكاديمي، فحديثنا لا زال مجرد تبادل اراء، ومعلومات باسلوب حواري صريح متمدن، وارجو ان يستمر على هذا النحو، وكما يقول محمد، او الله في القرآن "وجادلهم باللتي هي احسن"! واتمنى مساهمات كثيرة بدون تعصب، ولا تشنج، ولا اتهامات، ولا شتائم. فتاريخ الفكر الاسلامي المتنور يثبت ان المدارس الاسلامية الفكرية، والمذهبية لم تتعرض لللاخرين بالاهانة، او الاساءة، بل كل مدرسة، او مذهب، اوفرقة عمل على كسب المؤيدين والمناصرين بالدعوى والجدل. بعكس الحكام الذي قتلوا، وصلبوا، وحرقوا، ومثلوا بالفلاسفة، والعلماء.

كتبت اول تعليق مقتضب على الشكل التالي: مقال المعي جميل وان لم يأت بجديد لكنه أوضح فكرة ما! لابد من الإشارة هنا ان ليس كل عرب الجزيرة، او عشيرة محمد كانوا من عبدة الاوثان ففي الجزيرة العربية، وفي مكة بالذات، كان هناك اليهود، والمسيح، والصابئة، والآحناف (الموحدون) والملحدين! وخديجة اول زوجات محمد كان مسيحية، وعمها كان قسا معروفا! اما عرب العراق، وسوريا، واليمن فاغلبهم كانوا مسيحيين!

ورد الاستاذ عادل باسلوب مهذب على الشكل التالي:

بالنسبه الى من يقول بأن القرآن الكريم هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم وليس وحيا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا واﻻمي ﻻيألف كتابا بالبﻻغة المعروفة في القرآن الكريم.

وأما من قال بأن القرآن الكريم كتبه محمد صلى الله عليه وسلم لمصلحته الشخصية فلو كان صحيحا لما كتب اﻻية اﻻتية (ولو كنت فظا غليظ القلب ﻻنفضو من حولك فاستغفر لهم و شاورهم في اﻷمر) فالمسلمون لم ينفذوا أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى خسارة المعركة ونزلت هذه اﻻية أو عندما كان محمد صلى الله عليه منشغﻻ بشرح دين اﻻسﻻم لجماعة جاء أعمى يسأل عن شيء فرده النبي صلى الله عليه وسلم ﻻنشغاله فنزلت هذه اﻻية (عبس وتولى أن جاءه اﻷعمى)

وأما من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا فبعض نسائه كن ثيبات فلو أراد إرضاء شهواته الجنسية ﻻختار نساء صغيرات وكلهن ابكارا

وأما من قال ان محمد صلى الله عليهوسلم كان عقيما فقد رزقه الله بالحسن والحسين و ب فاطمة

كما ان الله سبحانه وتعالى لم يعد المجاهدين المتقين بالحورالعين فقط في الجار اﻻخرة بل وعدهم أيضا بالجنة تجري من تحتها اﻻنهار وفاكهة كثيرة وانهار لبن وخمر

والقرآن الكريم تحدث في امور الحياة (لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة) كحسن معاملة الوالدين والزوجة والجار الصدقة و الزكاة للفقراء واليتامى والمساكين

ولعل اﻻعحاز العلمي للقرآن الكريم جعل أطباء وفلكيين وفﻻسفة وحتى ملحدين يسلمون فأنا انصح هدا الشخص الذي يجادل بغير علم ان يتدبر في معاني القرآن الكريم قبل ابداء رأيه والله أعلم



فكتبت له ردا بسيطا حسب معلوماتي وارائي:

الاستاذ عادل برازي، تحية طيبة

ارجو ان تسمح لي بالرد على، ومناقشة ما اوردته في تعليقك حول شخصية محمد:



1 ان الاسم الحقيقي لمحمد بن عبدالله هو: قثم بن عبداللات وقد سمى نفس بمحمد بعد ذلك.

2 محمد لم يكن اميا قط. فهو من عائلة ميسورة، ومعروفة من بني هاشم، اشهر بيوتات مكة وقريش. تعلم الفروسية، والسباحة، حسب ما تقول السيرة النبوية، ومن غير المعقول ان لايتعلم القراءة، والكتابة. وهم سدنة الكعبة، ومن اشهر تجار مكة! قصة "الامية" اخترعت بعد وفاته بفترة طويلة!

3 اشتغل محمد عند خديجة قبل زواجه منها، وكان يدير تجارتها، وليس من المعقول ان تشغل اميا، وهي المتعلمة. كل تجار مكة، بما فيهم محمد كانوا يعرفون القراءة والكتابة. من ينظم الحسابات لابد ان يعرف القراءة والكتابة!

4 اول اية كتبها محمد هي: "اقرا بسم ربك...." ولا اظن ان "الله" يطلب من "امي" ان يقرأ!

5 هناك رسالة كتبها محمد بخط يده الى ملك اليمن، وقتها سيف بن ذي يزن. وكذلك رسائله الى ملوك العالم حوله، وشيوخ القبائل العربية. ورسائله المتبادلة مع زعماء المدينة "يثرب"

6 لا اعتقد ان من يفرض على اسرى قريش تعليم المسلمين وابنائهم القراءة، ان لا يتعلم هو نفسه، والا يناقض نفسه، او يخالف اوامر ربه التي تدعوا الى التعلم! كما ان اسرى قريش يعرفون القراء دليل اخر على ان سادة قريش وفرسانها في الاقل كانوا كلهم يعرفون القراءة ومحمد كان منهم!

7 الاية التي اوردتها:"ولو كنت فظا غليظ القلب..." تنافض ما اوردته بعدها من قصة الاعمى. التي تثبت انه كان فظا، ولم يحترم حتى رجل اعمى. لكنها نرجسية محمد واسلوبه في تبرير اعماله بايات يخترعها، كما هي في قصة الاعمى، او ما اورده كاتب المقال من امثلة. كذاك ما اوردته(لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)! نرجسية، وحب ذات فظيعة ولو تدرس تاريخه، وتصرفاته لما اتخذته اسوة حسنة ياصديقي! لقد شلخ امراة هجته الى نصفين! اقرأ كتاب "من تاريخ التعذيب في الاسلام" لهادي العلوي.

8 اما عن النساء فاغلب نسائه شابات جميلات، وعائشة دخل فيها، وهي طفلة. محمد كان شهوانيا شبقا، وعدد نسائه يثبت ذلك. اضافة الى ان تعدد الزوجات مؤشر ازدراء للمرأة

9 كان محمد يسعى وراء "ولد" يخلفه، ولذلك ناكح شمالا، وجنوبا، صغيرة، وكبيرة، ولم يفلح. وهذا يشير الى تخلفه العشائري، ونظرته الدونية للمرأة، وانه ابن عصره، وبداوته، وليس نبي ربه. والا لماذا لم يعتبر فاطمة خليفته مثلا؟ الحسن، والحسن هما ابناء علي وليسوا ابناء محمد. هم احفاده وليس ابنائه!

10 ارتباطا بالنقطة السابقة لماذا يعد رب محمد(المسلمين، والمتقين، والمجاهدين، والمؤمنين، والشهداء) اي الرجال فقط بجنة، وخمر، وحور العين؟ ماذا عن المسلمات، والمتقيات، والمجاهدات، والمؤمنات، والشهيدات) لماذا لا يوعدهن برجال اشداء مفتولي العضلات، او شباب حلوين، او في الاقل ملابس، وبدلات جميلة؟؟

11 الجنة التي يصفها محمد بالانهار، والاشجار هي ردة فعل لقسوة الصحراء، التي كانت تحيطهم. وقد راى تلك الطبيعة الجميلة في زياراته الى بلاد الشام (سوريا ولبنان) وفلسطين. وهي نفس الطبيعة الموجودة في كل اوربا.

12 هل تسمح ان تذكر لي اسماء الاطباء، والحكماء، والفلاسفة، والفلكيين، والملحدين الذي اسلموا؟؟ كل علماء المسلمين الذي نقرأ عنهم كانوا ملحدين، وكل الفلكيين ملحدين قديما وحديثا! اما اذا كنت تقصد سارتر فارجو ان تقرا قصة اسىلامه جيدا!

13 واضح من حديثك، واسلوب كتابتك، وصورك انك شخص متنور، ومتحرر اجتماعيا. انصحك، اتمنى عليك، ان تقرا كتاب قديم جدا اسمه "من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام" للعلامة الفلسطيني بندلي جوزي كتبه عام 1953 اساسا للدفاع عن الاسلام لكنك تكتشف الزيف التاريخي الذي احيط بالاسلام وتاريخه. الكتاب كان ممنوعا في جميع الدول العربيةن، لكن قد تجده في الانترنيت. اضافة الى كتب اخرى كتبت في مصر، ولبنان، وسوريا، وحتى المغرب تثبت بطلان الخرافات الدينية كلها وليس الاسلام فقط.

14 ارجو ان يتسع صدرك لحديثي مع كل الامنيات الحلوة بقراءات ممتعة تفتح الافق وتصفي الاذهان، وتضمك الى صفنا نحن الملحدين المنفتحين على العالم.

مع الشكر الجزيل لهذه الفرصة للتعرف!

وجاء رد الاستاذ عادل بعد يومين وبادب جم:

شكرا لك و اﻻختﻻف في وجهات النظر ﻻ يفسد للود

اما عن اسماء العلماء الذين اعترفوا باﻻعجاز العلمي للقرآن الكريم وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهم

كيت مور أكبر علماءالتشريح والأجنة واستلم عدة جوائز يصرح في احد مؤتمراته بأن القرآن الكريم وضح نظام تطوير اﻷجنة بطريقة شمولية ومبسطة

العالم مارشال جونسون أستاد علم التشريح وعلم اﻷحياء التطوري في جامعة طوماس ايفرسون فيﻻديلفيا اكد ان القرآن الكريم ذكر مراحل تكوين الجنين الداخلية والخارجية ولم يتم اكتشافها اﻻ مؤخراً وﻻ يمكن لشخص عاديا اكتشافها في القرن السابع الميلادي اﻻ إن كان وحيا من الله تعالى

البروفيسور يوشيهدي استاد اﻻيميريتوس في جامعة طوكيو أكد ان جل اﻻتباتات الفلكية لنظام

الكون مذكورة في القرآن الكريم

فالفلكيون الملحدون ان الكون كان قطعة واحدة ووقع انفجار كبير فأصبحت قطعة واحدة(او لن ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رثقا ففتقناهما)

إذا سألت عالما من علماء اﻻحياء اين نشأت الحياة فسسقولون لك من الماء والبحر (وجعلنا من الماء كل شيء حي)

في عام النباتات والحيوانات وزواجهما (سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت اﻻرض ومن أنفسكم ومما ﻻ يعلمون)

فكيف لشخص وإن لم يكن اميا على حد تعبيرك عاش في الصحراء ان يؤلف كل هده المعلومات والتي لم يتوصل بها العلماء اﻻ في القن العشرين اﻻ ان كانت وحيا من الله تعالى

واما عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم فتعدد الزوجات كان موجودا عند العرب وحتى اﻻنبياء وحدد اﻻسﻻم العدد في أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعة وهي يعتبرن أمهات المؤمنين واستثي محمد صلى الله عليه وسلم في المعدود وليس في العدد اي اذا ماتت زوجة من ازواجه فﻻ يحق له استبدالها بأخرى عكس باقي المسلمين (ﻻيحل لك النساء من بعد و ﻻ ان تبدل بهنمن أزواج ولو اعجبك حسنهن)

واما عن قصة اﻷعمى فهو عبدالله بن ام كلثوم جاء مسترشدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغﻻ بهداية كبار قوم قريش مما كان والله أعلم سيجنبه حربا طاحنة فظهر على وجهه العبوس ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا ﻻخفى هده اﻻية



وبسبب رغبتي، وودي في استمرار الحوار الهادئ، كتبت له الرد التالي الذي اختفى من الفيس بوك ولا اعرف السبب. ربما هناك مساحة محددة للتعليقات فعدت الى مسودتي ادناه:

الاستاذ عادل، شكرا لسعة صدرك، وحسن تفهمك!

انا في الواقع لم اسمع باقوال هؤلاء، ولم اقرأها سابقا، واشك بالاقوال المنسوبة لهم! لسبب بسيط هو: ما علاقتهم بالقرآن، وهم علماء تشريح وفلك؟! في العراق، وايران تنسب اقوال لغاندي، وسارتر، وحتى لكارل ماركس، ولينين عن ثورة الحسين، واشتراكية علي بن ابي طالب. ولا يمكنني التصديق بها، لان غاندي مثلا كان ضد العنف! وقد يكون ماركس، ولينين، وسارتر سمعوا بابن خدلون، او ابن سينا، او الخوارزمي، اما عن ثورة الحسين فلا اظن ذلك! (ارجو ان لا تدخل في موضوعة الشيعة والسنة فهو خلاف قديم اججته الوهابية والصهيونية مؤخرا لتمزيق العرب والمسلمين واضعافهم)!

القرآن، ياصديقي كتب بلهجة قريش، والعرب كانوا، ولا زالوا بلهجات مختلفة، ومتعددة تبدو احيانا، وكانها لغات منفردة. ولا زال الناس قديما، وحديثا يستعينون بالمفسرين لفهم القرآن، فكيف فهم هؤلاء الذين ذكرتهم القرآن وباي لغة قرؤوه؟ القرآن جمع في عهد عثمان واحرق ما عداه، كما ذكر المؤرخون، ووقتها لم تكن العربية منقطة، ووضعت النقاط بعد ذلك. و"القرآن حمال اوجه" كما قال علي بن ابي طالب فبأي وجه فهم العلماء الذين ذكرتهم القرآن؟

اما قصة مراحل تطور الجنين الداخلية و"الخارجية" فلا افهم ماذا تقصد بالخارجية؟ اذا خرج الجنين من بطن امه لا يعود جنينا. وانت تعرف بالتاكيد، ان علم التشريح موجود قبل الاسلام، وكل الاديان "السماوية". ففي مصر مثلا، لا زالت الموميات بعد الاف مؤلفة من السنين محتفظة بكل قدرة الانسان على الخلق والابداع، مثل حضارة المايا في البيرو، والانكا، وغيرها. ولم يأت لا محمد، ولا القرآن بجديد. اما الفلك، فانت تعرف بالتأكيد ان حضارات وادي الرافدين القديمة مثلا عرفوا النظام الشمسي، وحددوا مكان النجوم، والمجرات، وحددوا بعد القمر عن الارض بدقة متناهية. وابتكروا اسماء الايام، والاشهر، وقسموا الزمن الى ساعات، ودقائق، وثواني...الخ! وانت تعرف ايضا ان محمد ، حسب السيرة النبوية، التقي بكهنة، واساقفة حران اثناء سفراته الى الشام القديمة. وحران كان يسكنها الصابئة المندائيون، وهم بقايا السومريون، ويعرفون الكثير عن ابداعات اجدادهم في اور، وسومر، وبابل، واكد، واروك! مثلما يعرف قساوسة المسيح في الشام والجزيرة العربية، وكذلك يهود الجزيرة العربية، الذين كان محمد يلتقي بهم، ويتعامل معهم، ويتعلم منهم يعرفون ان التوراة جمع الكثير من معلومات، وخرافات الحضارات القديمة، وكما يقول علماء الغرب الان، ان التوراة كتب في العراق القديمة. ابراهيم ظهر في اور، وحتى قصة الطوفان مثلا مذكورة في ملحمة جلجامش، وغيرها من ابداعات، وكتابات ابناء وادي الرافدين القديمة. والطوفان (الفيضان الكبير) لا زال يتكرر في العراق بين فترة واخرى، والاهوار دليل واضح على قدمه واصله. وتتذكر ربما سونامي 2004 الذي ستتحدث عنه البشرية بعد الف عام وربما يسمى بالطوفان. بالمناسبة الصابئة المندائية، اذا كنت قد سمعت بهم يصلون خمس مرات في اليوم، ويتوضؤن قبل الصلاة، ويتعمدون بالماء الجاري، ومنهم تعلم محمد ذلك في حران. وهم اول دين موحد على الارض، وليس اليهودية كما يشاع. الشخص، الذي تعلم منه محمد الكثير يدعى "ورقة بن نوفل" منهم من يقول انه قس مسيحي، ومنهم من يقول انه حاخام يهودي، وهناك من يعتقد انه كان صابئي مندائي! منه استمد محمد فكرة النبوة ومنه اخذ محمد اغلب المعلومات، التي تعتقد انها كانت غير معروفة في ذلك العهد. محمد التقى بالعشرات ايضا من امثاله في رحلاته التجارية! وحتى في زمننا يوجد اميون، وعلماء في نفس البلد!

اما عن انفتاق السموات، والارض! اولا، هذه القصة قديمة، وقبل محمد. ثانيا، انه يتحدث عن سماوات في حين انها سماء واحده، وهذه ايضا اسطورة مندائية قديمة من وادي الرافدين. تشير الى نزول ادم الى الارض. ولا تنسى ان محمد او القرآن في هذه الاية وغيرها لايفرق بين الكون، والارض. العلماء يتحدثون اليوم عن الانفجار الكبير الذي انتج الكون، وليس الارض، و"السماوات" فالارض ليست سوى كوكب صغير من الكواكب الاخرى يدور في الفضاء الذي يسمى سماء، او سماوات. اسمح لي ان اذكرك هنا، ان القرآن ذكر الكواكب التي ذكرها السومريون في وقتهم، وعرفها العرب عنهم.(كان هناك فلكيون عرب ايضا، وهم الذين ابتكروا، او اكتشفوا، او وضعوا اسماء الابراج التي يستعملها العرافون، والمنجمون في كل انحاء العالم حتى اليوم)! لكن الفلكيون، وكما تعرف، يكتشفوا كواكب جدديدة باستمرار. ماذا لو اكتشفنا ان هناك "بشر" في كوكب اخر؟ من هم انبيائهم، وماهو قرآنهم؟ ولماذا لم يخبرنا القرآن مثلا عن الديناصورات، او عن قارتي امريكا ليسافر اليها العرب، ويفتحوها للاسلام مثلما غزوا الاندلس مثلا؟ اما قصة "وجعلنا من الماء كل شئ حيا" فهذه ايضا مقولة سومرية قديمة. وتتناقض بالمناسبة مع قول القرآن "من التراب خلقناكم والى التراب تعودون". وينفي بذلك ان الله خلق ادم ثم نفاه الى الارض! يكذب نفسه بنفسه! لماذا لم ينفيه الى المريخ مثلا؟ لان محمد ومعاصريه لم يعرفوا غير الارض كوكبا مأهولا، بل لم يسمعوا عن قارتي امريكا، او استراليا، او نيوزيلندا، او القطبين! واذا كان "الله بكل شئ عليم" فانه كان سيعلم مسبقا ان الشيطان سيغري حواء فتغري ادم باكل التفاحة. وقصة ادم والتفاحة موجودة في كل خرافات العالم القديم التي جمع اغلبها التوراة، واعتمدها الانجيل، وتوارثها القران!

اما عن عدد زوجات "النبي" فحدث ولا حرج! رسميا 9 ولكن كان له اعداد مضاعفة من الجواري، وما ملكت ايمانه، اضافة الى المسبيات بعد كل غزوة. واذا كان تعدد الزوجات موجودا قبل الاسلام، فهذا يعني ان الاسلام لم يغير النظرة الدونية للمرأة عند العرب قبل الاسلام. بل استخدم "جاهليتهم"! مع العلم، ان تعدد "الازواج" كان ايضا مقبولا عند بعض القبائل العربية، ومنها قريش، وهذا يعني ان محمد ابخس المرأة، ومنح الحق كله للرجل حتى في مسالة الورث، والنسل، والحكم...الخ!

اما عن قصة الاعمى الذي اسميته "عبدالله بن ام كلثوم"، فانا لم اقل ان محمد كان خبيثا، بل كان غضا، قاسيا، محبا لنفسه. محمد كان ذكيا جدا، وعمليا، واستغل كل الاحداث، والطرق، والوسائل لصالحه. لكن التاريخ، والسيرة النبوية لاتحدثنا مطلقا انه كان يجتمع بكبار قريش. لقد كان يدعو الناس سرا، وجهار، صغيرا، وكبيرا، فقيرا، وغنيا، مفردا، وجماعة. لوكان نبيا حليما، و"على خلق عظيم" لما ازعجه رجل اعمى! وماذا يفعل الاعمى هناك؟ ومن دله على محمد؟ ولماذا لم يستغل محمد الفرصة لاظهار رحمته امام الكفار غلاظ القلوب؟ الصحيح ان رجال قريش عيروه بتصرفه، واستخدموه ضده فادرك خطأه، فتداركه بآية قرآنية! نضيف ان اسم الرجل الاعمى عبدالله بن "ام كلثوم" يثبت صحة قولنا، ان النساء كانت تتزوج اكثر من رجل، وهوامر مقبول وقتها(زياد بن ابيه، وكثير من الصحابة الذين صاروا خلفاء بعد ذلك كانوا من ابناء تلك الزيجات، والذين نسميهم اليوم لقطاء)!

ان مجرد فشل محمد في اقناع سادة قريش، ورجالاتها حتى "فتح" مكة يثبت انهم لم يكونوا مقتنعين بدعوته، وان ربه لم يقف الى جانبه ليهديهم. انت ،ربما، لم تقرأ ان عمه ابو طالب الذي رباه لم يسلم، وان عمه الحمزة الذي قاتل معه لم يسلم، وان عمه العباس الذي اغتصب ابنائه حكم المسلمين من الامويين لم يسلم، وقصة ابي لهب معروفة، وللعلم فالخلاف بين محمد، وعمه ابي لهب لم يكن دينيا. اذا كان كل هؤلاء الذين عاشوا معه لم يصدقوه فلماذا تريدني ان اصدقه بعد 1400 سنة؟ وانا اعرف ان الارض كروية، وليس مستوية، وان الكواكب اكثر من سبعة، وان الانسان تطور من الطبيعة، وليس من ضلع ادم. بالمناسبة ادم يعتبر اول نبي، وتقاتل ابنيه هابيل وقابيل فكيف تكونت البشرية؟ ونفس الامر ينطبق على ابناء نوح. هل تزوجوا اخواتهم، ام امهاتهم، وكيف سمح الله لهم بكل ذاك الفسق؟ وانت تورد "خلق لكم ازواجا من انفسكم"! محمد بقى يدعو الناس 11 عاما في مكة ولم يكسب غير نفر قليل من اصدقائه واهل بيته. هذا يثبت ان اهل مكة لم يكونوا جهلة، ولم تكن حجة محمد قوية فلجأ(هاجر) الى يثرب (المدينة) واخذ يقتل، ويستعبد اهلها من المسيحيين، واليهود، وغيرهم، او يفرض عليهم الجزية، ثم غزا مكة، بعد ان سطا على قوافل العرب في حوادث معروفة تسمى الان "غزوات". اي مثلما "يغزوا" اليوم انصار داعش مدن اوربا، التي منحتهم الامن والامان! كلمة "غزوة" كانت تستخدم قبل الاسلام ايضا عندما كانت القبائل المتناحرة تغزوا بعضها! مثلما يفعل المسلمون الان في اكثر من بلد عربي، واسلامي!

لا ياصديقي، البشرية قدمت حضارات عظيمة قبل الاسلام، ومعلوماتها توارثها الناس ولازالت صروحها قائمة في العراق، ومصر، وسوريا، ولبنان، والاردن، وتركيا، وروما، واليونان، وايران، واثيوبيا، والهند، وحتى في الجزيرة العربية، اليمن مثلا، وغيرها.

"النبي" محمد لم يأت بجديد، بل كتبه بالعربية، وبلهجة قريش.

مع كل التقدير لاصغائك! وعذرا عن الاطالة!!!

رزاق عبود

7 شباط 2017









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

